Coupe du monde 2022: la joie des Marocains après leur qualification, avec Hakimi et Vahid déchaînés

Le Maroc a décroché son billet pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en étrillant le Congo en barrage retour, mardi à Casablanca (4-1). Un succès célébré dans la liesse par les Lions de l’Atlas, à l’image d’Achraf Hakimi et du sélectionneur Vahid Halilhodzic.

Un pur moment de bonheur. Le Maroc s’est offert une soirée inoubliable mardi à Casablanca. Dans un stade Mohamed-V au bord de l’implosion, les Lions de l’Atlas se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022. Après avoir péniblement décroché un nul à Kinshasa lors du match aller, les coéquipiers de Romain Saïss ont surclassé le Congo en barrage retour (4-1). Au terme d’une prestation aboutie. De quoi valider leur billet pour le Qatar.

Un succès que les Marocains ont célébré sans retenue dans les vestiaires. Plusieurs joueurs, comme Tarik Tissoudali, ont partagé les images sur les réseaux sociaux. Vahid Halilhodzic y apparaît notamment en train de danser et chanter au milieu de ses protégés. Très critiqué ces dernières semaines, le sélectionneur bosnien a semblé ému et soulagé au coup de sifflet final.

Après avoir pris un bain de foule à la sortie du stade, les Lions de l’Atlas ont prolongé la fête dans le hall de leur hôtel. En musique. Dans l’euphorie la plus totale.

En-Nesyri lance les chants, Hakimi et Munir se déhanchent

Perché au-dessus de la mêlée, Youssef En-Nesyri et Ayoub El Kaabi en ont profité pour lancer des chants, repris en chœur par tout le groupe et de nombreux supporters. Particulièrement ambiancé, Achraf Hakimi, auteur du quatrième but, a fait apprécier son déhanché avec un énorme sourire aux lèvres. Déjà présent en 2018, le Maroc va disputer le sixième Mondial de son histoire en fin d’année (du 21 novembre au 18 décembre). Reste désormais à connaître ses futurs adversaires. Le tirage au sort aura lieu ce vendredi à Doha.