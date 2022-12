Coupe du monde 2022: le Maroc et la Croatie en huitièmes, la Belgique prend la porte

Le groupe F de la Coupe du monde 2022 au Qatar a livré son verdict ce jeudi. Le Maroc termine en tête grâce à sa victoire face au Canada (2-1). L'autre qualifié pour les huitièmes de finale est la Croatie, alors que la Belgique prend la porte dès le premier tour.

Il y aura au moins deux représentants africains en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Comme le Sénégal, le Maroc est parvenu à composter son billet pour le prochain tour en bouclant la phase de groupes avec sept points. Après des débuts timides contre la Croatie (0-0), la sélection de Walid Regragui a su élever son niveau et prendre confiance pour dominer la Belgique (2-0), et le Canada (2-1) ce jeudi. Elle termine même à la première place !

>> Toutes les infos sur le Mondial 2022 en direct

C’est la première fois que les Marocains se qualifient pour les huitièmes d’un Mondial depuis 1986. Pour ce troisième match, les Lions de l’Atlas ont pu compter sur le retour de Yassine Bounou, titulaire contre son pays de naissance après avoir manqué la rencontre précédente à cause de vertiges. Face à des Canadiens déjà éliminés mais qui avaient à cœur de terminer sur une bonne note, à quatre ans de leur Mondial co-organisé avec les Etats-Unis et le Mexique, les Marocains ont fait la différence d’entrée sur une énorme bourde de Milan Borjan.

Un horrible contrôle du portier canadien a permis à Hakim Ziyech d’ouvrir le score sur une frappe de trente mètres (4e). Puis Youssef En-Nesyri a doublé la mise (23e). Le csc de Nayef Aguerd (40e) a relancé des Canadiens qui ont alors pris le contrôle du ballon et se sont montrés de plus en plus dangereux, sans parvenir à égaliser. Si le Canada termine dernier de son groupe, le Maroc s'offre la première place et affrontera donc en huitièmes le deuxième du groupe E.

Gros désaveu pour la Belgique

L'autre qualifié de ce groupe F est la Croatie, qui s'est contentée d'un nul contre la Belgique (0-0). A Al-Rayyan, les vice-champions du monde en titre ont d’abord cru bénéficier d’un penalty pour une faute de pied de Yannick Ferreira Carrasco sur Andrej Kramaric. Un penalty annulé par le VAR pour une position de hors-jeu très limite au départ de l’action (17e). Sans Eden Hazard, son frère Thorgan et Romelu Lukaku, tous laissés sur le banc au coup d’envoi, les hommes de Roberto Martinez ont livré une bonne première, avant de reculer au retour des vestiaires.

Il a fallu plusieurs interventions de Thibaut Courtois pour empêcher les Croates de prendre les devants. Mais les Belges ont aussi eu des munitions, à l’image de cette tentative sur le poteau (60e) de Lukaku, entré à la pause. Et surtout une énorme occasion complètement gâchée par l’avant-centre de l’Inter Milan (90e), seul face au but ou presque. Les Diables Rouges sont donc sortis dès le premier tour. Sur cette Coupe du monde, ils auront ressemblé aux fantômes de leurs belles années, plombés par un climat de tension en interne. Cette élimination marque sans doute la fin de la fameuse "génération dorée", celle qui avait su produire un jeu si séduisant à l'Euro 2016 et au Mondial 2018, tout en s'installant en tête du classement mondial.

La Croatie défiera en huitièmes le premier du groupe E : l'Espagne, le Japon, le Costa Rica ou l'Allemagne.