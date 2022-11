Coupe du monde 2022: France-Pologne, Angleterre-Sénégal... le tableau des Bleus se dessine

La moitié des affiches des huitièmes de finale de la Coupe du monde 2022 est désormais connue. Les Bleus en savent plus sur leur tableau.

Le tableau des huitièmes de finale commence à se dessiner puisque quatre affiches sont désormais connues. Samedi, les Pays-Bas affronteront les Etats-Unis (16h, heure française) et l’Argentine défiera l’Australie (20h). Championne du monde en 1978 et 1986, l’Albiceleste est en quête d’une troisième étoile au Qatar.

Elle accède aux huitièmes comme en 2018 où elle avait été éliminée par la France. Cette fois, elle aura la faveur des pronostics après ses récentes victoires contre le Mexique (2-0) et la Pologne (2-0), qui lui ont permis de terminer en tête du groupe C après avoir démarré par une défaite face à l’Arabie Saoudite (2-1).

Les coéquipiers de Lionel Messi devront toutefois se méfier des Australiens, qui sont parvenus à prendre six points dans le groupe D, en dominant notamment le Danemark ce mercredi (1-0). Les huitièmes de finale se poursuivront dimanche avec l’équipe de France qui sera opposée à la Pologne de Robert Lewandowski (16h).

Troisièmes des Coupes du monde 1974 et 1982, les Polonais avaient été sortis au premier tour en 2018. Cette fois, ils ont bouclé la phase de groupes avec quatre points, et ne doivent leur présence en huitièmes qu’à une différence de buts meilleure que celle du Mexique (un but d’écart). Dimanche soir, ce sont l’Angleterre et le Sénégal qui se feront face (20h). Le vainqueur affrontera en quarts... la France.

A noter que deux autres sélections sont déjà qualifiées pour les huitièmes : le Brésil et et le Portugal.

Les affiches connues pour les 8es :

>> Samedi 3 décembre : Pays-Bas - Etats Unis (16h)

>> Samedi 3 décembre : Argentine-Australie (20h)

>> Dimanche 4 décembre : France-Pologne (16h)

>> Dimanche 4 décembre : Angleterre-Sénégal (20h)