Coupe du monde 2022: Le mondial vu par les réseaux sociaux

Un mois de compétition, des millions de messages, de photos et de vidéos sur les réseaux sociaux. Quelles tendances? Quels enseignements? Visibrain a analysé le mondial au prisme des réseaux sociaux.

Toutes les semaines, vous pouvez suivre l'analyse du tournoi sur les réseaux sociaux en partenariat avec l'outil de veille Visibrain*. Ce lundi, une petite entorse à la règle puisque la, plateforme de veille des réseaux sociaux a analysé la compétition dans son ensemble. Une compétition remprotée aussi par l'Argentine sur les réseaux sociaux (41.4 millions de posts sur l'Albiceleste, deux fois plus que la France avec 20.3.

cdm data sociaux visibrain © Visibrain

Premier enseignement: on pouvait s'en douter, la finale a tout écrasé: près de 26 millions de posts publiés juste sur la finale. le 2e match qui a fait le plus parlé, Maroc/Portugal a fait naître un peu plus d'un million de messages. Tout a d'ailleurs explosé lors de la finale à la fin du match, comme le montre la timeline ci-dessous: les deux buts consécutifs de Kylian Mbappé ont fait rentré cette finale dans la légende.

timeline finale visibrain © visibrain

Kylian Mbappé, le grand vainqueur chez les Bleus

Le meilleur marqueur de la Coupe du monde a lui aussi tout écrasé: sur les 20.3 millions de posts conscrés aux Bleus, près de 1 sur 2 est est consacré à Kylian Mbappé (9.3 millions), très loin devant Olivier Giroud (un peu en dessous de 1.5million).

Top joueurs français visibrain © Visibrain

* Visibrain, la plateforme de veille des médias sociaux, analyse pour RMC Sport les données qui circulent sur les réseaux sociaux (Twitter, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube) au sujet de la FIFA World Cup 2022.