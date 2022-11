Sénégal: le Bayern communique sur le cas Mané, encore un petit espoir pour le Mondial

Au lendemain de la blessure contractée par Sadio Mané, le Bayern Munich communique sur l'état de santé de son attaquant sénégalais, sans confirmer ni infirmer un forfait pour la Coupe du monde.

L'espoir est permis. Le Bayern Munich communique sur l'état de santé de Sadio Mané, au lendemain de sa sortie sur blessure contre le Werder Brême (6-1). Actant son forfait pour le prochain match ce samedi à Schalke, le club bavarois ne dit rien sur la participation ou non du Sénégalais à la Coupe du monde.

"D'autres examens auront lieu dans les prochains jours"

Alors que plusieurs médias ont annoncé son forfait pour le Mondial ce mercredi matin, le Bayern Munich est sorti du silence, prenant la parole dans un communiqué. "Il s'est blessé au péroné droit et sera absent pour le match contre Schalke, écrit le FCB. D'autres examens auront lieu dans les prochains jours. Le Bayern est en contact avec le staff médical de la Fédération sénégalaise de football".

Avant le péroné droit, le haut du tibia et le tendon avaient été évoqués comme touchés chez l'attaquant sénégalais, sorti sur blessure après 21 minutes de jeu ce mardi soir. Interrogé par l'AFP, le président de sa fédération Augustin Senghor s'était voulu prudent et attendait une déclaration du club.

"L'équipe avec Sadio Mané ou l'équipe sans Sadio Mané, ce n'est pas la même chose"

"Imaginez que la France perde Benzema, avait-il déclaré. On croise les doigts, on est inquiet depuis les nouvelles qui nous sont parvenues hier (mardi). Nous attendons la consultation du département médical (du Bayern) et une notification officielle de la part du club. La rigueur veut qu'on attende des infos fiables venant du club lui-même".

"C'est notre joueur vedette, l'équipe avec Sadio Mané ou l'équipe sans Sadio Mané, ce n'est pas la même chose, mais on s'adapterait", avait ajouté Augustin Senghor. Le président de la République Macky Sall en personne avait aussi exprimé son soutien sur Twitter: "Sadio, je te souhaite prompt rétablissement suite à ta blessure lors du match Bayern-Werder Brême. Comme je te l'ai dit: Sadio, coeur de Lion! De tout coeur avec toi! Dieu te bénisse!"