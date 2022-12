Coupe du monde 2022: les Argentins ont travaillé un plan anti-Mbappé pour la finale face aux Bleus

A l'approche de la finale de la Coupe du monde 2022, le sélectionneur argentin Lionel Scaloni a testé plusieurs schémas tactiques vendredi à l'entraînement. Pour brouiller les limites et essayer de limiter au maximum l'influence de Kylian Mbappé.

Pas de malades ni de blessés. Contrairement à l’équipe de France, l’Argentine avance dans un contexte serein à l’approche de la finale de la Coupe du monde, programmée ce dimanche à 16h.

Après avoir accordé du repos à son groupe mercredi, au lendemain de la victoire face à la Croatie (3-0) en demi-finale, et après avoir axé la journée de jeudi autour de la récupération, Lionel Scaloni a mis en place une séance tactique vendredi. Selon le journal Olé, le sélectionneur de l’Albiceleste a tenté plusieurs systèmes pour à la fois brouiller les pistes sur sa composition d’équipe et trouver la meilleure formule pour faire mal aux Bleus. Depuis le début du tournoi, Scaloni a montré qu’il savait s’adapter, en changeant régulièrement de dispositif d’un match à l’autre.

Avec ou sans Di Maria ?

Face aux Pays-Bas, en quarts, il n’avait pas hésité à installer une défense à cinq, avec trois axiaux, pour répondre au style proposé par Louis van Gaal. Difficile, donc, de savoir dans quel schéma évolueront les coéquipiers de Lionel Messi pour la finale. D’après Olé, Scaloni a d’abord essayé vendredi un 5-3-2. Objectif : renforcer le secteur défensif pour réduire au maximum l’influence de Kylian Mbappé, logiquement identifié comme l'arme offensive numéro 1 des Bleus. Devant le portier Emiliano Martinez, la ligne défensive était composée de Nahuel Molina et Marcos Acuña dans les couloirs, avec une charnière centrale formée par Cristian Romero, Nicolas Otamendi et Lisandro Martinez. Mais Scaloni songe aussi à réintégrer Angel Di Maria à son onze de départ.

Titulaire en phase de groupes, le Turinois a ensuite perdu sa place, victime de pépins physiques et du réajustement tactique de son sélectionneur. Resté sur le banc contre la Croatie, il s’estime toutefois à 100% et il n’est pas exclu qu’il démarre dimanche. Scaloni pourrait alors miser sur un 4-3-3. Lisandro Martinez sortirait de l’équipe et Molina serait remplacé par Gonzalo Montiel, au profil plus défensif que le latéral de l'Atlético. Mais Scaloni a aussi bossé un 4-4-2 à l’entraînement. Sans Di Maria mais avec beaucoup de densité au milieu, comme lors du dernier match. Avec à chaque fois l’idée de gêner le plus possible Mbappé. Une nouvelle séance tactique est prévue ce samedi, à la veille du grand rendez-vous.