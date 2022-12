France-Argentine: Varane, Coman, Konaté... des nouvelles rassurantes pour les malades chez les Bleus

Cinq joueurs de l'équipe de France manquaient à l'appel ce vendredi à l'entraînement. Malades, Raphaël Varane et Kingsley Coman devraient même être de retour avec le groupe ce samedi, à la veille de la finale de Coupe du monde face à l'Argentine.

La défense touchée de plein fouet par le virus. Raphaël Varane et Ibrahima Konaté ont commencé à ressentir les premiers symptôme d’une grippe après la demi-finale contre le Maroc. Ce vendredi, à deux jours de la finale de la Coupe du monde (dimanche à 16h) face à l'Argentine, ils sont restés au chaud à l’hôtel pendant que leurs coéquipiers s’entrainaient.

Leur état de santé s’améliore et Raphaël Varane pourrait même s’entraîner ce samedi tout comme Kingsley Coman, ménagé depuis deux jours. Adrien Rabiot et Dayot Upamecano sont de nouveau opérationnels, eux qui ont été touchés ces derniers jours, à l'image du milieu de terrain, forfait lors de la demi-finale contre le Maroc.

Pas de problème pour Tchouaméni et Hernandez

Dans leur camp de base, les Bleus ont adopté les gestes barrières, portent le masque au contact des malades mais le staff et les joueurs ne veulent pas céder à la psychose. Ils répètent qu’il n’y a rien de grave.

Il n'y a pas de souci majeur non plus concernant Aurélien Tchouaméni et Théo Hernandez, ils se sont entraînés en salle ce vendredi, qui sont respectivement gênés à la hanche et au genou. La situation du latéral gauche est suivie avec attention mais le staff est optimiste pour le moment.