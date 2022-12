Argentine: Gvardiol raconte l'action où Messi l'a déposé

Josko Gvardiol, défenseur croate déposé par Lionel Messi sur l’action du troisième but argentin en demi-finale de la Coupe du monde, est revenu sur ce fait de jeu, jeudi.

Il est l’une des révélations de la Coupe du monde mais sur ce coup Josko Gvardiol (20 ans, 18 sélections, 1 but) n’a rien pu faire. Le défenseur croate s’est laissé déborder sur une action de classe de Lionel Messi lors de la demi-finale remportée par l’Argentine contre la Croatie (3-0), mardi. Parti du milieu de terrain, l’attaquant argentin a alterné accélération, dribbles avant un dernier coup de rein fatal dans la surface de réparation qui a laissé le défenseur sans réaction. Messi a alors servi Julian Alvarez pour le troisième but argentin.

"Un joueur totalement différent en club et en équipe nationale"

Jeudi, le joueur du RB Leipzig est revenu sur cette action lors de laquelle il été surpris par l’éclair de l’attaquant du PSG. "C’était une belle expérience même si j'ai déjà joué en club contre Messi la saison dernière, a-t-il rappelé. Et c’est un type de joueur totalement différent en club et en équipe nationale. Je suis content, même si c'est une défaite. Quand tu sais contre quel genre de joueur tu as joué… Un jour, je pourrai dire à mes enfants que je l'ai marqué pendant 90 minutes. J'espère qu'on sera capable de battre les Argentins la prochaine fois."

Gvardiol a croisé la route de l’Argentin à deux reprises la saison dernière en Ligue des champions. Le défenseur était entré en jeu lors de PSG-Leipzig (3-2) le 19 octobre 2021, au cours duquel Messi avait inscrit un doublé, dont un but lorsque Gvardiol était sur le pelouse. Au retour en Allemagne (2-2), le jeune défenseur croate était titulaire et Messi n’avait pas marqué.

Malgré ce duel perdu au Mondial, Gvardiol garde une image intacte de son bourreau d’un soir dont il a été toujours été un grand admirateur. "J'ai toujours été un super ultra fan de Messi, insiste-t-il. Quand j'étais plus jeune, il y avait toujours le débat sur Messi et Ronaldo. Et même si la plupart des gens étaient pour Ronaldo, moi je préférais Messi."