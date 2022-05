Coupe du monde 2022: les matchs de barrages seront joués au Qatar

Les barrages intercontinentaux pour la Coupe du monde 2022 seront disputés au Qatar en juin, a annoncé la FIFA ce mercredi dans un communiqué.

L’équipe de France aura les yeux tournés vers le Qatar en juin. Le pays hôte de la prochaine Coupe du monde accueillera en effet les trois matchs de barrages intercontinentaux pour attribuer les deux derniers billets restants pour le Mondial (21 novembre-18 décembre). Parmi les dernières sélections en lice se trouve l’un des futurs adversaires de l’équipe de France en phase de poules.

L'Australie, les Emirats arabes unis ou le Pérou pour les Bleus en match d'ouverture

La FIFA a annoncé, ce mercredi dans un communiqué, l’organisation de ces barrages au stade Ahmad-bin-Ali situé dans la ville d’Al Rayyan. Cela débutera le 7 juin avec le match entre l’Australie et les Emirats arabes unis. Le vainqueur aura rendez-vous six jours plus tard pour défier le Pérou, cinquième des qualifications dans la zone Amérique du Sud, dans la même enceinte (13 juin, 22h, heure française).

L’identité du premier adversaire des hommes de Didier Deschamps au Mondial (22 novembre) sera connue après cette confrontation.

Le dernier barrage entre le Costa Rica, quatrième des qualifications de la zone Amérique du Nord et centrale, et la Nouvelle-Zélande, première des qualifications de l’Océanie, aura lieu le 14 juin. Le vainqueur de ce match sera reversé dans le groupe E avec l’Espagne, l’Allemagne et le Japon et disputera son premier match face à la Roja.

Le dernier billet pour le Mondial aura été attribué quelques jours plus tôt à un représentant européen. Le barrage entre l’Ecosse et l’Ukraine - qui devait se disputer en mars dernier - a été reporté au 1er juin en raison de la guerre lancée par la Russie en Ukraine. L’équipe victorieuse défiera ensuite le pays de Galles le 5 juin pour tenter de se qualifier le Mondial où l’attend une place dans le groupe B avec l’Angleterre, l’Iran et les Etats-Unis.

Le programme sera aussi chargé pour les Bleus en juin puisqu'ils lanceront la défense de leur titre en Ligue des nations avec les quatre premiers matchs de la nouvelle édition (contre le Danemark le 3, en Croatie le 6, en Autriche le 10 puis face à la Croatie le 13).