Coupe du monde 2022: Mbappé envoie les Bleus en huitièmes de finale, la France première équipe qualifiée

Grâce à un doublé de Kylian Mbappé, l'équipe de France a battu le Danemark 2-1 samedi lors de la deuxième journée de la Coupe du monde dans le groupe D. Les Bleus sont la première équipe qualifiée pour les huitièmes de finale de ce Mondial. Et Didier Deschamps pourra faire tourner mercredi face à la Tunisie.

Merci Kylian Mbappé! Les Bleus filent en huitièmes grâce à leur star. L’équipe de France est la première équipe de la Coupe du monde 2022 à sortir des poules grâce à sa victoire 2-1 face au Danemark, samedi lors de la deuxième journée dans le groupe D. Un succès qui s’est dessiné en deuxième période et qui porte la griffe de l'inévitable attaquant du PSG, auteur d'un doublé, ses deuxième et troisième buts dans ce Mondial au Qatar.

Grâce à cette victoire face à l’adversaire le plus redoutable du groupe sur le papier, les champions du monde sont presque assurés de terminer à la première place à la faveur d'une différence de buts très favorables (+4). Ils s’offrent aussi le privilège de pouvoir faire tourner un peu le groupe, mercredi contre la Tunisie (coup d’envoi à 16h).

Dembélé dans tous les bons coups

Pour ce deuxième rendez-vous au Qatar, Didier Deschamps avait procédé à trois changements par rapport à l’équipe qui a débuté mardi face à l’Australie (4-1), Raphaël Varane retrouvant sa place de titulaire dans l’axe aux côtés de Dayot Upamecano. En première période, cette première association en sélection n’est guère inquiétée. Légèrement dominatrice, l’équipe de France se procure quelques situations chaudes grâce notamment à Ousmane Dembélé.

Dans tous les bons coups, inspiré et travailleur sur le plan défensif dans son couloir droit, l’ailier du Barça fait des grosses différences et est dans tous les bons coups. Mais à l’image de son centre mal exploité par Kylian Mbappé (39e) ou d’une tête d’Adrien Rabiot en début de match (21e), les Bleus pêchent dans la finition. Ce n’est pas faute d’essayer. A la pause, ils comptent 13 tirs, un record sans marquer au Mondiale et à l’Euro depuis 1966.

Mbappé délivre les Bleus

Après la pause, les Bleus ronronnement jusqu’à une accélération foudroyante et un tir de Kylian Mbappé boxé par Kasper Schmeichel (57e). Puis c’est au tour de Griezmann d’envoyer un missile au-dessus des cages (58e). La délivrance intervient à l’heure de jeu. L’inévitable Kylian Mbappé signe son 30e but en bleu, son 2eme au Qatar après un relais parfait avec Théo Hernandez (1-0, 61e).

Mais les Bleus se déconcentrent et Andreas Christensen profitent des flottements dans la défense pour égaliser (1-1, 67e). Didier Deschamps pousse un gros coup de gueule. Il a raison car ses joueurs deviennent fébriles. Hugo Lloris sauve la patrie sur un tir de Lindstrom (73e). Après ce passage à vide, Aurélien Tchouameni sonne la révolte mais sa tête est dévié par un Danois (78e). Il faut un ultime coup de patte d'Antoine Griezmann pour Kylian Mbappé en fin de rencontre pour que l'équipe de France savoure enfin (2-1, 86e). Ouf. En trois matches à l'Euro et autant en Coupe du monde, quand la France n'a pas perdu contre le Danemark en phase finale, elle a fini championne d'Europe ou du monde (1984, 1998, 2000, 2018). Et si c'était un signe ?