EN DIRECT - France-Danemark, H-6: la chaleur pourrait jouer un vrai rôle ce samedi

La chaleur pourrait jouer un vrai rôle

Il fait chaud ce samedi à Doha, plus de 33 degrés enregistrés à 10h (heure française), alors que les températures étaient plus douces ces derniers jours. La chaleur pourrait avoir son importance à 17h (19h sur place), puisque les Bleus vont évoluer dans le seul stade non climatisé du Mondial 2022.

Le stade 974, entièrement démontable, est en effet conçu pour être ventilé "naturellement". Selon les dernières prévisions, entre 26 et 27 degrés sont attendus au coup d'envoi.

