France-Danemark: Koundé a échappé de très peu à l'expulsion pour une grosse semelle

Jules Koundé s'est rendu coupable d'une grosse faute qui aurait pu lui valoir une exclusion directe, juste avant la pause, lors du match France-Danemark. Les Bleus disputent à Doha leur deuxième match à la Coupe du monde.

Dominatrice face au Danemark (13 tirs à 2, 3 cadrés contre 0 pour les Danois), l’équipe de France a retenu son souffle avant la pause, lorsque Jules Koundé, alors qu’il se portait vers l’avant, s’est rendu coupable d’une grosse semelle sur la cheville de Victor Nelsson.

La faute de Jules Koundé lors de France-Danemark, Coupe du monde 2022 © Capture écran TF1

Le tacle en retard du défenseur central du Barça, positionné dans le couloir droit avec les Bleus, aurait pu (dû?) être sanctionné d’un carton rouge. Heureusement pour les Bleus, l’arbitre est resté sur sa première décision, et Koundé a écopé d’un simple carton jaune qui lui permet de poursuivre la rencontre. Offensive et joueuse, à l’image d’Ousmane Dembélé, plus tranchante, la France manque toutefois de précision dans le dernier geste.

Christensen s'en sort bien lui aussi

Le Parisien Kylian Mbappé symbolise ce qui a fait défaut aux joueurs de Didier Deschamps dans ces 45 premières minutes. S’il parvient à faire mal sur son coup de rein, l’attaquant du Paris Saint-Germain demeure trop imprécis. Malgré tout, sa vitesse aurait pu changer le cours du match dès la 20e.

Lancé dans la profondeur par Antoine Griezmann, Kylian Mbappé a faussé compagnie à trois défenseurs danois et se serait sans doute présenté face à Kasper Schmeichel si Christensen ne l’avait pas retenu grossièrement par le maillot, quasiment en position de dernier défenseur. La présence de deux de ses coéquipiers non loin de là lui a certainement permis d'échapper à la sentence.