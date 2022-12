Coupe du monde 2022: Modric ne compte pas arrêter avec la Croatie

Interrogé par la télévision croate après la victoire des Vatreni (2-1) sur le Maroc samedi lors de la petite finale de Coupe du monde, Luka Modric a indiqué qu'il comptait poursuivre au moins jusqu'au Final Four de la Ligue des nations qui se déroulera en juin prochain. Le milieu de terrain de 37 ans avisera ensuite.

Luka Modric ne compte pas prendre sa retraite internationale après cette Coupe du monde au Qatar. Interrogé sur son futur avec les Vatreni après la troisième place obtenue samedi par la Croatie lors du Mondial 2022, le milieu de 37 ans a affirmé qu'il comptait poursuivre pour disputer au moins la Ligue des nations.

"La Croatie n'est pas un miracle"

"C'est le plan. Cela n'aurait pas de sens de ne pas jouer la Ligue des nations. Et ensuite on verra ce qu'on fait. Je veux rester pour la Ligue des nations", a déclaré à la télévision croate HRT Modric, après la victoire (2-1) contre le Maroc. Le Final Four aura lieu de la Ligue des nations aura lieu en juin prochain avec la Croatie, l'Espagne, l'Italie et les Pays-Bas.

Luka Modric sait que la prochaine Coupe du monde en 2026 est un objectif sans doute trop lointain mais il veut continuer à porter le maillot à damier, lui qui continue de briller aussi bien en club qu'en sélection. Son association avec Marcelo Brozovic et Matteo Kovacic a grandement contribué aux performances de l'équipe dirigée par Zlatko Dalic lors de cette Coupe du monde au Qatar.



Le Ballon d'Or 2018 est aussi revenu sur ce nouveau podium de la Croatie, après la troisième place de 1998 et la place de finaliste en 2018 en Russie. "Nous avons réussi quelque chose de majeur pour la football croate. Nous voulions l'or, nous en étions proches. Au final, nous retournons en Croatie comme vainqueurs. La Croatie n'est pas un miracle qui apparait tous les 20 ans. Nous avons prouvé que nous sommes réguliers. Nous ne pouvons pas être vus comme une surprise mais comme une puissance du football", a-t-il ajouté.