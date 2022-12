Coupe du monde 2022: "On n'a pas un Memphis Depay", constate froidement le sélectionneur américain

S'il s'est dit fier du comportement de son équipe dans cette Coupe du monde, le coach américain Gregg Berhalter a aussi constaté ses limites.

Un mélange de tristesse et de fierté s’est emparé de Gregg Berhalter, le sélectionneur américain, après l’élimination des Etats-Unis en huitièmes de finale de la Coupe du monde samedi, cruel épilogue d’un parcours enchanteur pour le Team USA, qui espérait atteindre les quarts de finale du Mondial, quatre ans avant d’accueillir la compétition sur son sol. C'est un peu difficile à avaler pour nous, a reconnu Berhalter. Les gars ont mis tout ce qu'ils avaient dans ce match. C'est un bon groupe de gars. On ne veut que le meilleur pour eux. Ce soir, nous n'avons pas été à la hauteur."

"Extrêmement fier de ce groupe"

Malgré une entame de match très intéressante, les Américains ont rejoint les vestiaires en accusant un retard de deux buts sur les Pays-Bas, plus tranchants dans la zone de vérité.

"C’était encore plus dur à expliquer aux gars à la mi-temps dans le vestiaire, mais le message était le suivant: le football peut être cruel parfois. Nous devons continuer, marquer un but et se relancer dans ce match. On a réduit l'écart puis on en a encaissé un autre dans la foulée. C'est difficile, mais dans l'ensemble, je suis extrêmement fier de ce groupe pour la façon dont il se comporte sur et en dehors du terrain, ajoute-t-il. Nous souhaitions montrer au monde qu’on pouvait jouer au football, je pense qu’on a en partie rempli cet objectif."

"L'équipe a fait des progrès"

Présente dans l’engagement et l’intensité déployés sur le terrain, cette équipe des États-Unis a manqué de poids devant, à l’image de Pulisic et Weah, tous deux mis en échec par Noppert. "Je pense que l'équipe a fait des progrès, elle a une identité claire, des joueurs très engagés les uns avec les autres, a toutefois estimé Berhalter. Durant cette compétition, on a bien travaillé défensivement. On a été une équipe difficile à manier, qui joue avec beaucoup d'intensité. Quand vous regardez ce soir la différence entre les deux équipes, les Pays-Bas ont eu la qualité pour conclure leurs occasions, une qualité dont on a manqué un peu. Il faut du temps, on a un groupe jeune et on n'a pas un Memphis Depay actuellement."