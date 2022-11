Coupe du monde 2022: où situer dans l'histoire le carton 7-0 de l'Espagne contre le Costa Rica?

Avec son 7-0 infligé au Costa Rica, mercredi au Qatar, l'Espagne se place dans le top 10 des plus grandes victoires de l'histoire de la Coupe du monde. Quant au record absolu, il date de 1982.

Sans pitié, l'Espagne a fait fort en passant un 7-0 au Costa Rica pour son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Cette performance s'inscrit dans le top 10 des plus grosses victoires de l'histoire de la compétition. Pour être tout à fait précis, seulement six matchs ont été remportés avec un plus gros score, tandis que quatre autres s'étaient déjà achevés par un 7-0.

Le plus grand succès de l'histoire du Mondial remonte à 1982: la Hongrie s'était imposée 10-1 contre El Salvador en phase de groupes. László Kiss s'était illustré en inscrivant un triplé en seulement sept minutes (69e, 72e, 76e), alors qu'il était entré en jeu à la 55e. Les Hongrois (co)détenaient déjà le record, avec un 9-0 contre la Corée du Sud en 1954, soit autant que la Yougoslavie contre le Zaïre.

Avec son 7-0, l'Espagne a fait comme l'Uruguay (contre l'Écosse en 1954), la Turquie (c. Corée du Sud en 1954), le Pologne (c. Haïti en 1974) et le Portugal (c. la Corée du Nord en 2010). Ce qui contrebalance avec un autre record, négatif cette fois, celui de la défaite la plus importante en tant que tenant du titre. Au Brésil en 2014, la Roja s'était inclinée 5-1 contre les Pays-Bas.

Les plus gros résultats de l'histoire de la Coupe du monde:

· Hongrie 10-1 El Salvador (1982)

· Hongrie 9-0 Corée du Sud (1954)

· Yougoslavie 9-0 Zaïre (1974)

· Suède 8-0 Cuba (1938)

· Uruguay 8-0 Bolivie (1950)

· Allemagne 8-0 Arabie saoudite (2002)

· Uruguay 7-0 Écosse (1954)

· Turquie 7-0 Corée du Sud (1954)

· Pologne 7-0 Haïti (1974)

· Portugal 7-0 Corée du Nord (2010)

· Espagne 7-0 Costa Rica (2022)