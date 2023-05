Coupe du monde 2026: Infantino confirme des adaptations pour les phases de groupes

Présent à Los Angeles mercredi pour présenter le logo de la Coupe du monde 2026, Gianni Infantino a indiqué que la phase de groupes de la compétition serait organisée sur des bases régionales, pour faciliter les déplacements et la logistique. Le Mondial sera co-organisé par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique.

Un défi logistique pour la Coupe du monde 2026. Face à un tournoi organisé par les États-Unis, le Canada et le Mexique, la FIFA va devoir trouver des solutions. Ce mercredi, le patron de l'instance Gianni Infantino a d'ores et déjà indiqué que la phase de groupes sera organisée sur des bases régionales, afin de limiter les déplacements.



Ce Mondial sera le premier disputé dans trois pays différents, et aussi le premier à accueillir 48 équipes (contre 32 pour les dernières éditions). "Le défi, ce sera la logistique", a reconnu Infantino, avant d'évoquer "les distances, les fuseaux horaires, les différences climatiques aussi - l'altitude au Mexique, le niveau de la mer dans d'autres régions". Infantino était venu à Los Angeles présenter le logo officiel de l'épreuve.

"Nous allons coordonner les déplacements"

"Il est donc important pour nous de créer le bon environnement pour que les équipes et les fans soient placés dans les meilleures conditions possibles", a poursuivi le patron du foot mondial: "Cela signifie ne pas avoir à voyager trop, surtout au début. Nous allons donc créer des groupes où les équipes seront basées en fonction du tirage au sort".

"C'était l'un des avantages de la Coupe du monde au Qatar, où un joueur, une heure après le match, était dans son lit", a-t-il rappelé. "(En 2026), il y aura des déplacements, mais nous allons coordonner cela et nous assurer que ce seront les meilleures conditions possibles pour les équipes."



L'ancienne star des Etats-Unis Alexi Lalas, qui brilla lors du Mondial-1994 organisé dans son pays, a soutenu la proposition d'Infantino: "Nous parlons de vols de parfois six heures, de changements de fuseaux horaires. Pour beaucoup de joueurs venus d'ailleurs ça va fondamentalement changer la compétition, donc cette idée de regrouper par régions a du sens", a-t-il dit à l'AFP en marge de la cérémonie.



Et puis, a-t-il ajouté, "ce n'est pas comme si ces types étaient assis sur le siège du milieu en classe économique ou voyageaient sur une compagnie low cost. Ils volent sur des avions privés".