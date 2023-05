Coupe du monde féminine: Hervé Renard charge la Fifa, "trop demandeuse" sur les droits TV

A moins de trois mois du début de la Coupe du monde féminine en Australie et Nouvelle-Zélande (20 juillet-20 août), l'appel d'offres pour la diffusion de la compétition n'a pas abouti dans plusieurs pays, notamment la France. De quoi mettre en colère Gianni Infantino, recadré par Hervé Renard, le sélectionneur des Bleues.

La Coupe du monde féminine débute dans moins de trois mois et pourtant plusieurs pays n'ont toujours pas trouvé d'accord avec les diffuseurs pour suivre la compétition. C'est notamment le cas en France, faute d'accord financier. Une situation qui a fait sortir de ses gonds Gianni Infantino. Il y a quelques jours, le président de la Fifa avait critiqué les offres "très décevantes" et "inacceptables" proposées par les cinq grands pays européens pour la diffusion du Mondial, organisé en Australie et Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août. Une justification qui laisse perplexe Hervé Renard.

"Il faut remettre le commentaire dans son contexte. Ce n'est pas un problème des diffuseurs, c'est un problème de la Fifa, qui est trop demandeuse au niveau des droits, a fustigé le sélectionneur des Bleues sur Bein Sports. Mais je suis sûr qu'un consensus va être trouvé. C'est un peu le jeu du chat et de la souris pour l'instant. J'espère que tout le monde va y mettre du sien parce qu'il faut absolument que cette Coupe du monde soit retransmise en France. Je suis persuadé qu'elle le sera. Maintenant, est-ce qu'on peut tabler aussi haut aujourd'hui pour le football féminin ? Je n'ai pas la réponse. Je ne suis pas dans le marketing, ni dans les instances de la Fifa et de la Fédération pour décider de ce côté-là."

Pour le Mondial 2019, le groupe TF1 avait raflé les droits contre un chèque de 10 millions d'euros, avant de les sous-licencier à Canal+. La chaîne cryptée avait diffusé l'intégralité de la compétition et la Une les 25 meilleures affiches.

Le décalage horaire, un vrai problème ?

Mais pourquoi est-ce autant difficile de trouver un accord ? La date tardive de l'évènement (à la fin de l'été plutôt qu'en juin) est un frein pour certains diffuseurs, tout comme le décalage horaire. Avec les huit à dix heures de retard sur l'Australie et la Nouvelle-Zélande, les 64 rencontres seront diffusées dans la nuit (3 heures du matin pour les rencontres des Américaines, tenantes du titre) à la mi-journée. Un argument non recevable pour l'ancien sélectionneur de l'Arabie Saoudite. "Quand vous aimez le football, à midi vous êtes réveillés et vous avez envie de regarder. Quand on est passionnés, et il y en a des millions, ils regarderont le football à midi si on fait en sorte qu'ils aient envie de regarder."

Quatre ans après avoir été éliminée en quart de finale de "sa" Coupe du monde par les États-Unis, l'équipe de France d'Hervé Renard sera très attendue en Océanie l'été prochain. Les Bleues joueront la Jamaïque (23 juillet), le Brésil (le 29) et le Panama (2 août) lors de la phase de groupe. Des rencontres programmées à midi en France, tout comme la finale de la compétition, qui se jouera le 20 août au Stadium Australia de Sydney.