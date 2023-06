Coupe du monde 2030: l'Arabie saoudite ne devrait pas présenter sa candidature

Comme expliqué par RMC depuis plusieurs semaines, l'Arabie saoudite ne devrait pas candidater pour l'organisation de la Coupe du monde 2030. Le pays, qui avait un temps envisagé une candidature avec la Grèce et l'Egypte, devrait se concentrer sur l'édition 2034.

La Coupe du monde 2030 n'aura vraisemblablement pas lieu en Arabie Saoudite. Comme annoncé jeudi soir par Marca et expliqué par RMC depuis plusieurs semaines, le pays ne devrait pas candidater, préférant se concentrer sur le fait de monter un dossier solide en vue de l'édition 2034. C'est aussi ce qu'on laisse penser dans le camp d'en face, via des proches de la délégation portugaise interrogés par RMC jeudi soir, alors que le Portugal devrait candidater avec l'Espagne et le Maroc.

L'Arabie Saoudite avait un temps pensé à une candidature commune et intercontinentale avec la Grèce et l'Egypte. Mais il apparait que ces deux pays ont abandonné l'idée depuis plusieurs semaines pour se concentrer sur d'autres secteurs beaucoup plus importants pour leur développement.

Peu de chances face au trio Espagne-Portugal-Maroc

Le Royaume a compris qu'après la Coupe du monde au Qatar et celle de 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique, il est très peu probable que l'édition 2030 soit de nouveau accordée à un pays du Golfe.

Surtout, le royaume sait que ses chances face à l'alliance Espagne-Portugal-Maroc sont faibles. L'UEFA et la CAF ont déjà apporté leur soutien à cette candidature et la présence de la Grèce ou de l'Egypte ne feraient pas pencher les instances européenne et africaine. Repousser la candidature de quatre ans permettrait à l'Arabie saoudite de se donner davantage de chances. D'ici là, selon nos informations, les pays hôtes du Mondial 2030 devraient être connus au troisième trimestre 2024.