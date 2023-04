Coupe du monde 2030: la candidature Maroc-Portugal-Espagne montre ses muscles

En 2024, la FIFA dévoilera le pays (ou les pays) hôte de la Coupe du Monde 2030. Progressivement, les différents candidats commencent à se dévoiler. Pendant le congrès de l’UEFA à Lisbonne, l’instance européenne a affiché ouvertement son soutien pour la candidature Portugal–Espagne–Maroc.

"Nous avons l'ambition d'organiser la Coupe du monde 2030 dans une candidature unique et conjointe, entre les deux rives de la Méditerranée. La première Coupe du monde de football qui unit, par le sport et ses meilleures valeurs, deux continents: l'Europe et l'Afrique." Ces mots du Premier ministre portugais, Antonio Costa, en ouverture du 47e congrès de l’UEFA à Lisbonne plantent le décor. Sur les bords du Tage, dans le rustique centre des congrès de la ville aux sept collines, les dirigeants portugais ont multiplié les références à cette candidature pour le Mondial 2030.

Quelques minutes après le Premier ministre, c’est Fernando Gomes le nouveau membre du conseil de la FIFA et président de la Fédération portugaise qui s’avance face à l’audience pour porter un message similaire: "Ce n'est pas seulement la candidature du Portugal, de l'Espagne et du Maroc, c'est notre candidature, celle d'une Europe unie". En fin de journée, c’est le président de l’UEFA en personne qui approuve devant les journalistes cette union de trois pays afin d’organiser cet événement planétaire. "Je pense que c’est une bonne idée, explique Aleksander Ceferin, réélu à la tête de l’instance jusqu’en 2027. Il est évident de rejoindre le Maroc. Le Maroc est très proche de l’Espagne et du Portugal." Le président slovène a changé d'avis après avoir confié, en 2018, qu'il n’était "pas favorable aux candidatures intercontinentales".

Ce dossier "est séduisant"

Cette candidature avec le Maroc a des atouts à faire valoir. Trois pays passionnés de football et qui connaissent l’organisation des grands événements. Le Portugal n’a pas manqué de rappeler l’Euro 2004 "fantastique" vécu sur ses terres. L’autre point mis en avant par les porteurs du dossier: la proximité géographique entre les trois pays et surtout leurs très bonnes relations. Le Maroc, le Portugal et l’Espagne veulent montrer que leur candidature est aussi "économiquement plus viable" pour les supporters, concrètement des déplacements plus courts. Ces trois destinations touristiques importantes "ne poseront aucun problème pour accueillir les millions de supporters", explique un responsable portugais.

Cette association avec le Maroc plait beaucoup au sein de l’UEFA. "Ça permet de nous rapprocher de l’Afrique", commente un membre du Comex de l’instance européenne. Le Royaume sort aussi renforcé avec cette alliance méditerranéenne, lui qui a souvent postulé sans pour autant réussir à accueillir un Mondial sur ses terres. "Finalement, ce dossier est séduisant", esquisse en souriant un membre de la Fédération portugaise de football. Avec le nouveau format de la Coupe du Monde, et une formule à 48 équipes, il est désormais beaucoup plus difficile pour un pays de porter une candidature sans alliance avec des voisins.

Quid de l’Arabie Saoudite?

Face au trio Portugal-Maroc-Espagne, un quatuor sud-américain composé de l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay. Et puis c’est le grand flou. Depuis plusieurs mois, dans les coulisses du football, la rumeur d’une candidature de l’Arabie Saoudite aux côtés de la Grèce et de l’Egypte fait son chemin. "Pour l’instant, on ne sait rien, mais très sincèrement, je ne vois pas la FIFA donner une nouvelle fois la Coupe du Monde à un pays dans cette zone géographique, seulement huit ans après le Qatar", admet un responsable de la fédération portugaise présent à Lisbonne.

Il est vrai que cette donnée sera prise en compte mais ce n’est pas la "principale pour les votes", souffle un dirigeant de la FIFA. Selon nos informations, la candidature sud-américaine a signé cette semaine les cahiers des charges de la FIFA. L’alliance saoudienne avec un pays européen et un pays africain pose question. La CAF (Confédération africaine de football) soutient ouvertement le Maroc et désormais l’UEFA soutient ouvertement le Portugal et l’Espagne. Si la Grèce et l’Egypte se présentent aux côtés de l’offre saoudienne, comment les deux instances vont se positionner? L'Arabie Saoudite fait du football un nouvel atout pour son ouverture sur le Monde.

Les spéculations et les discussions vont bon train autour de cette candidature. Certains partisans de l’offre Portugal-Espagne-Maroc seraient favorables à une candidature des Saoudiens "mais en 2034". Pour les votes, ce qui est certain, c’est que l’influence des fédérations portugaise et espagnole est beaucoup plus importante que la Grèce au sein de l'UEFA. Comme d’habitude, l’attribution de cette Coupe du Monde se jouera en coulisses. La FIFA, instance organisatrice de la compétition, annoncera les vainqueurs courant 2024.