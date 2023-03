Coupe du monde 2030: le Maroc rejoint officiellement la candidature de l'Espagne et du Portugal

Le Maroc a annoncé ce mardi son intégration à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour organiser la Coupe du monde 2030. Le roi du Maroc a lui même officialisé la nouvelle via un message lu par son ministre des Sports lors du Conseil de la Fifa réuni au Rwanda.

La rumeur bruissait depuis quelques temps, c'est désormais officiel: le Maroc s'est joint à la candidature de l'Espagne et du Portugal pour l'organisation du Mondial 2030. Présent ce mardi à Kigali au Rwanda pour le Conseil de la Fifa, le ministre de l'Education nationale, du Préscolaire et des Sports marocain a annoncé la nouvelle devant les membres de l'instance. En marge de la réception du prix de l'Excellence de la CAF, Chakib Benmoussa a ainsi lu un message officiel du roi Mohammed VI. Après avoir une nouvelle fois rappelé l'importance du parcours des Lions de l'Atlas au Qatar pour le reste de l'Afrique, le souverain a confirmé le travail commun du Maroc avec les deux pays de la péninsule ibérique.

"L’ambition que j’ai pour mon pays, est consubstantielle à l’ambition que j’ai pour le continent africain. Excellences, mesdames et messieurs, dans cet esprit, j’annonce devant votre assemblée, que le Royaume du Maroc a décidé, avec l’Espagne et le Portugal, de présenter une candidature conjointe pour organiser la Coupe du Monde 2030, a indiqué le roi Mohammed VI via son représentant comme cité par le média Arryadia. Sans précédent dans l’histoire du football, cette candidature commune sera celle de la jonction: entre l’Afrique et l’Europe, entre le nord et le sud de la Méditerranée, et entre les mondes africain, arabe et euro-méditerranéen. Elle sera, aussi, une candidature de rassemblement autour du meilleur de part et d’autre, et la démonstration d’une alliance de génie, de créativité, d’expérience et de moyens."

Une sérieuse concurrence pour le nouveau trio

Réunis à Kigali ce mardi, les principaux dirigeants de la Fifa ont donc appris cette nouvelle amenée à révolutionner la Coupe du monde. L'Ukraine, un temps associée à cette candidature, n'en fait plus partie mais avec l'ajout du Maroc cette candidature garde une portée hautement symbolique.

En marge des annonces sur le format de l'édition 2026, l'instance présidée par Gianni Infantino pourrait donc continuer d'écrire l'histoire dans les prochaines années.

Si la candidature commune de l'Espagne, du Portugal et du Maroc venait à être choisie par les votants, le Mondial de football serait disputé pour la première fois sur deux continents différents: l'Europe et l'Afrique.

Mais attention, la victoire n'est pas encore assurée pour le nouveau trio en raison de la concurrence. L'hypothétique candidature de l'Arabie saoudite ne laisserait pas indifférent si elle devenait officielle. Surtout, un quatuor de prestige s'est déjà lancé dans la course à l'organisation de la Coupe du monde 2030: l'Argentine, l'Uruguay, le Chili et le Paraguay. Les nations sud-américaines ont même appelé la Fifa à "honorer la mémoire du centenaire" du premier Mondial en 1930 à Montevideo, à l'occasion de la présentation de leur candidature commune pour l'organisation de l'édition 2030.