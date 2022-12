Coupe du Monde Angleterre - Sénégal : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match ?

La deuxième phase de la compétition a commencé. Ce dimanche, les huitièmes de finale opposent l’Angleterre et le Sénégal. Ici, on vous dit sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match Angleterre – Sénégal en direct !

Retrouvez en direct le duel Angleterre – Sénégal ce dimanche 4 décembre à 20 heures sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1. Dès 19 heures, l’émission “Club Qatar” vous plonge dans les enjeux de la rencontre, avant de laisser la place aux commentateurs beIN SPORTS, en direct de l’Al Bayt Stadium.

Puis, Thomas Thouroude et Margot Dumont prennent le relai pour le debrief de la journée.

Coupe du Monde Angleterre - Sénégal en direct : les enjeux

Les joueurs de Gareth Southgate ont terminé premiers du groupe B, grâce à un match nul et deux victoires. Les Anglais ont su montrer un jeu collectif et efficace, notamment contre l’Iran (6-2) et leurs voisins du Pays de Galles (0-3). Pour cette nouvelle étape dans la compétition, les Three Lions défient pour la première fois de leur histoire les Lions de la Teranga. Harry Kane et ses coéquipiers vont devoir être vigilants face au Sénégal.

En effet, les Sénégalais ont certes fini seconds derrière le Pays-Bas lors des phases de groupes, mais ont surtout mis en avant une dynamique d’équipe solide et efficace. C’est pourquoi les Three Lions ne doivent pas sous-estimer les champions de la CAN 2021, au risque d’être éliminés de la compétition.

