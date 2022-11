Coupe du Monde Argentine – Mexique : à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match en direct ?

Ce samedi, l’Argentine joue le tout pour le tout face au Mexique. C’est la dernière occasion pour les Argentins de se relancer dans la compétition. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match de la Coupe du Monde Argentine – Mexique en direct !

Ce samedi 26 novembre, suivez en direct le match Argentine – Mexique sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1. La prise d’antenne a lieu à 19 heures 15, avec l’émission d’avant-match “Club Qatar”, présentée en alternance par Florian Genton et les autres animateurs beIN SPORTS. Puis, vous retrouvez Daniele Orsato à 20 heures, pour le coup d’envoi de la rencontre en direct du Lusail Stadium.

Dès la fin du match, débriefez en compagnie de Thomas Thouroude et de Margot Dumont, dans l’émission “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Argentine – Mexique en direct : les enjeux

Les coéquipiers de Messi ont encore en tête le match contre l’Arabie Saoudite, qui s’est soldé par une défaite (2-1). Désormais, l’Argentine est au pied du mur. Dernier du groupe C, l’Albiceleste n’a plus le choix et doit vaincre le Mexique pour tenter d’obtenir une place pour les huitièmes de finale. Dans le cas contraire, Lionel Scaloni et ses hommes ne pourraient plus prétendre aux huitièmes de finale.

Cependant, la rencontre va être difficile pour les Argentins. En effet, le Mexique a mis en échec la Pologne (0-0), grâce à plusieurs arrêts de Guillermo Ochoa. Ainsi, les joueurs de Gerardo Daniel Martino ont obtenu un point, et prennent la troisième place du classement, à égalité avec les Aigles blancs.

