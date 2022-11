Coupe du Monde Brésil – Suisse : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

C’est l’un des matchs les plus attendus de cette deuxième journée de compétition. Le Brésil affronte la Suisse pour confirmer sa place de leader du groupe G. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Brésil – Suisse en direct !

La chaîne beIN SPORTS 1 retransmet le match Brésil – Suisse en direct, ce lundi 28 novembre. Vous retrouvez la prise d’antenne à 16 heures pour l’émission “Club Qatar”, qui présente les enjeux et les compositions des équipes. Puis, dès 17 heures, vous assistez au coup d’envoi de la rencontre depuis le Stadium 974.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Philippe Génin, Omar Da Fonseca et les autres commentateurs beIN SPORTS vous accompagnent pour vous faire vivre le match au plus près du terrain.

Coupe du Monde Brésil – Suisse en direct : les enjeux

Ce lundi, assistez au choc des titans. Le Brésil, quintuple champion du monde, affronte la Suisse. La Seleçao a remporté le match contre la Serbie (2-0) grâce au doublé de Richarlison à la 62e et à la 73e minute. Les Canarinho prennent la tête du groupe avec 3 points, à égalité avec leurs adversaires du jour, la Suisse. Toutefois, Neymar est blessé, et ne participera pas au match contre la Suisse.

Du côté de la Nati, les Suisses ont remporté leur premier duel face au Cameroun (1-0). Désormais second, la Suisse peut se qualifier pour les huitièmes de finale dès ce lundi, en cas de victoire. Cependant, la sélection brésilienne compte les meilleurs joueurs mondiaux, et la Nati va devoir redoubler d’effort pour percer la défense des Pentacampeoes.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

Venez découvrir l’offre RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois, et profitez en direct de 100 % des matchs de la Coupe du Monde. Ainsi, vous accédez à l’ensemble des programmes des chaînes beIN SPORTS et RMC SPORT, pour vivre avec ferveur et intensité les rencontres sur le support de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.