Coupe du Monde Équateur – Sénégal : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

L’Équateur et le Sénégal se retrouvent pour la troisième et dernière journée des phases de groupes. C’est leur dernière chance d’obtenir une place pour les huitièmes de finale. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Équateur – Sénégal en direct !

Ce mardi 29 novembre à 16 heures, vous pouvez suivre le match Équateur – Sénégal en direct sur la chaîne beIN SPORTS 2 à partir de 16 heures. L’arbitre Français Clément Turpin donnera le coup d’envoi en direct du Khalifa International Stadium.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Il sera aidé par Nicolas Danos et Cyril Gringore. Puis, retrouvez dès 22 heures l’émission “Qatar Night Show” sur la chaîne beIN SPORTS 1, présentée par Thomas Thouroude et Margot Dumont. Vous connaîtrez ainsi toute l’actualité du tournoi.

Coupe du Monde Équateur – Sénégal en direct : les enjeux

Ce mardi, c’est une rencontre capitale qui attend l’Équateur et le Sénégal. En effet, après avoir battu le Qatar (0-2), l’Équateur a buté contre les Oranje (1-1). En plus, l’attaquant Enner Valencia, blessé, n’a pas terminé le match. Sa titularisation contre le Sénégal est donc incertaine. Seconds du groupe A avec 4 points, les hommes de Gustavo Alfaro sont dos au mur et doivent remporter le match pour avoir une chance de continuer le tournoi.

En face, les Lions de la Terenga ont vaincu le Qatar (1-3). Cette réussite leur permet d’obtenir 3 points et de prendre la troisième place. Ainsi, le Sénégal est encore dans la course aux huitièmes de finale. Toutefois, les joueurs d’Aliou Cissé sont dans l’obligation de gagner. En cas de nul ou de défaite, ils seront éliminés de la Coupe du Monde.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

En ce moment, découvrez l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de douze mois. Vous retrouvez tous les matchs de la Coupe du Monde en direct, ainsi que les émissions spéciales, sur les chaînes beIN SPORTS, accessibles sur l’écran de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.