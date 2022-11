Coupe du Monde Espagne – Allemagne : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Ce dimanche, l’Espagne et l’Allemagne s’affrontent pour la cinquième fois en Coupe du Monde. Les deux sélections se connaissent bien, et vont tout faire pour obtenir leur place pour les huitièmes. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Espagne – Allemagne en direct !

La rencontre Espagne – Allemagne est diffusée en direct ce dimanche 27 novembre à 20 heures, sur les chaînes beIN SPORTS 1 et TF1. La prise d’antenne a lieu dès 19 heures, en compagnie de Vanessa Le Moigne et des autres animateurs de l’émission “Club Qatar”.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite !

Une fois le match à l’Al Bayt terminé, vous retrouvez Thomas Thouroude et Margot Dumont dans “Qatar Night Show”, pour le debrief de la journée.

Coupe du Monde Espagne – Allemagne en direct : les enjeux

L’Espagne sort d’une victoire contre le Costa Rica (7-0). La Roja confirme ainsi sa place dans les favoris de la compétition. À la suite de cette rencontre, les joueurs de Luis Enrique Martinez Garcia ont pris la première place du groupe E avec trois points, ex aequo avec le Japon. En cas de victoire, les Espagnols auront leur place réservée pour les éliminations directes. Du côté de la Nationalmannschaft, les Allemands ont été défaits par les Samuraï Blue (1-2).

L’Allemagne, emmenée par l’international Manuel Neuer, doit repartir avec trois points pour se relancer dans le tournoi. Dans le cas inverse, ils seront éliminés de la Coupe du Monde dès les phases de groupes, comme en 2018. La pression est donc au maximum pour les quadruples champions du monde.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

L’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS avec engagement de douze mois est au prix de 29 euros par mois, au lieu de 34 euros par mois. Vous retrouvez en direct sur l’écran de votre choix l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde. En plus, les journalistes sportifs animent pour vous des émissions spéciales, consacrées à l’actualité du tournoi.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.