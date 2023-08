Coupe du monde féminine: avec ou sans Lauren James, de retour de suspension, le dilemme de l'Angleterre pour la finale

A l'occasion de la finale de Coupe du monde féminine ce dimanche face à l'Espagne, l'Angleterre va retrouver Lauren James, qui était suspendue depuis les quarts. A la tête des "Lionnesses", Sarina Wiegman va devoir choisir entre la joueuse de Chelsea et Ella Toone, qui a été décisive lors de la demie.

Lauren James est de retour. Coupable d'avoir marché sur une adversaire lors du match Angleterre-Nigeria en huitièmes de finale de la Coupe du monde féminine, l'attaquante avait écopé d'un carton rouge puis de deux matchs de suspension. La joueuse de 21 ans sera donc à nouveau disponible pour la finale face à l'Espagne ce dimanche (12h).

En l'absence de James, Ella Toone a soutenu Alessia Russo et Lauren Hemp lors du quart de finale face à la Colombie (2-1) et la demie contre l'Australie (3-1). Le choix se pose désormais pour Sarina Wiegman, qui a encore trois jours pour se décider. Toone a été décisive en marquant le premier but face aux Australiennes.

L'Angleterre - tout comme l'Espagne - s'apprête à disputer sa première finale en Coupe du monde féminine. La presse anglaise spécule en attendant sur le choix que va devoir réaliser Sarina Wiegman. Face au Danemark lors du deuxième match de la phase de groupes (1-0), Toone et James avaient joué ensemble dans un système en 4-3-3 mais il apparaît peu probable que Wiegman change son dispositif en 3-5-2.

Toone a marqué en finale de l'Euro

Lors des deux premiers matchs de poules, face à Haïti (1-0) et le Danemark (1-0), Ella Toone était titulaire mais la joueuse de Manchester United avait cédé sa place à Lauren James contre la Chine. Dans un nouveau dispositif tactique, la sœur de Reece James inscrivait alors un doublé, garantissant sa place face au Nigeria.

Après son mauvais geste sur Michelle Alozie, Lauren James s'était excusée, exprimant tout son "amour" et son "respect" pour sa concurrente. En parallèle, les "Lionnesses" publiaient un communiqué: "Lauren est vraiment désolée pour son geste et est pleine de remords. Ce n'est pas du tout dans ses habitudes", pouvait-on lire.

A 23 ans, Ella Toone est entrée dans l'histoire du football anglais face à l'Australie en devenant la première Anglaise (hommes et femmes confondus) à marquer lors d'un quart, une demi-finale et une finale dans les tournois majeurs. Lors de l'Euro 2022, elle avait montré la voie dans le match pour le titre face à l'Allemagne (2-1, ap). Elle avait signé aussi le but égalisateur contre l'Espagne lors des quarts de finale (2-1 ap). De son côté, Laurenn James n'était pas encore dans le groupe mais elle est désormais considérée comme l'une des meilleures joueuses du monde.