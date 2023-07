Coupe du monde féminine: une fusillade mortelle le jour d'ouverture, le tournoi aura lieu comme prévu

En cette première journée de compétition pour la Coupe du monde féminine de football, une fusillade a fait trois morts, dont le tireur présumé, ce jeudi en Nouvelle-Zélande, à Auckland, qui accueille le tournoi.

Une fusillade survenue dans le centre d'Auckland, la ville la plus peuplée de Nouvelle-Zélande, a fait trois morts, dont le tireur présumé, jeudi, jour d'ouverture du Mondial de football féminin, qui aura lieu comme prévu, ont annoncé les autorités néo-zélandaises.



Le Premier ministre de Nouvelle-Zélande Chris Hipkins a estimé qu'il n'y avait pas de menace pour la sécurité nationale et annoncé que la Coupe du monde, organisée conjointement par la Nouvelle-Zélande et l'Australie, débuterait jeudi comme prévu. "Le niveau de menace pour la sécurité nationale de la Nouvelle-Zélande n'est pas modifié", a indiqué M. Hipkins, assurant "que la police a neutralisé la menace et qu'elle ne recherche personne d'autre en relation avec" la fusillade. "Le gouvernement a discuté avec les organisateurs de la FIFA et le tournoi aura lieu", a-t-il ajouté.



L'équipe nationale américaine, qui compte parmi les équipes séjournant actuellement à Auckland, a déclaré dans un communiqué que toutes ses joueuses et tout son personnel étaient sains et saufs. La fusillade, qui s'est produite jeudi matin sur un chantier de construction, a également fait six blessés, dont des policiers. "L'auteur s'est déplacé dans le bâtiment" en tirant "avec son arme à feu", a déclaré le commissaire de police par intérim Sunny Patel. "En atteignant les niveaux supérieurs du bâtiment, l'homme s'est enfermé dans la cage d'ascenseur et notre personnel a tenté d'engager le dialogue avec lui", a-t-il ajouté.

L'auteur retrouvé mort dans l'ascenseur

"D'autres coups de feu ont été tirés par l'homme et il a été retrouvé décédé peu de temps après", selon M. Patel. La police a déclaré que deux décès avaient été confirmés à ce stade, outre celui de l'agresseur. Les policiers ont répondu en nombre "important" à la fusillade et ont bouclé la zone, a ajouté la police, qui a également déployé un hélicoptère.



Les médias locaux ont montré des images d'un policier blessé que l'on aidait à monter dans une ambulance. "Ce qui s'est passé est évidemment alarmant et nous rassurons le public sur le fait que la situation a été maîtrisée et qu'il s'agit d'un incident isolé", a déclaré l'officier. Il a estimé qu'il n'y avait "pas de risque pour la sécurité nationale". La police a demandé à la population de rester à l'écart pendant les investigations.



Les fusillades de masse sont rares en Nouvelle-Zélande et des lois radicales sur les armes à feu ont été introduites après le massacre de la mosquée de Christchurch en 2019, au cours duquel 51 fidèles musulmans ont été tués et 40 autres blessés.