Coupe du Monde France - Angleterre : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

C’est le match événement à ne pas manquer ce samedi. L’Angleterre affronte la France en quart de finale de la Coupe du Monde. Dans ces lignes, on vous dit sur quelles chaînes TV et à quelle heure voir le match en direct !

Ce samedi 10 décembre, vous pouvez regarder le match Angleterre – France en direct sur les chaînes TV TF1 et beIN SPORTS 1. L’arbitre Wilton SAMPAIO donne le coup d’envoi de la rencontre à 20 heures, au stade Al Bayt. Vous retrouvez Vanessa Le Moigne et les autres animateurs du “Club Qatar” à partir de 19 heures pour une émission consacrée aux enjeux, aux équipes et à la compétition.

Puis, Thomas Thouroude et Margot Dumont prennent le relais dès la fin du match pour le debrief de la journée.

Coupe du Monde Angleterre – France en direct : les enjeux

L’équipe de France retrouve les quarts de finale, étape cruciale qu’elle avait passée avec succès en 2018 en affrontant l’Uruguay (0-2). Cette année, les Bleus ont remporté le match contre la Pologne (3-1) et se sont ainsi qualifiés pour les quarts de finale. Ils retrouvent l’Angleterre pour tenter de renouveler le succès de juin 2017, où la France s’était imposée (3-2) en match amical. Du côté des Three Lions, l’Angleterre a vaincu le Sénégal (3-0) lors des huitièmes de finale, grâce aux buts de Henderson, Kane et Saka.

Par ailleurs, Gareth Southgate peut compter sur le retour au Qatar de Raheem Sterling, l’attaquant de Chelsea. Ainsi, la tension est à son comble et l’enjeu est capital pour les sélections. En effet, le vainqueur accédera aux demi-finales et défiera le Portugal ou le Maroc.

