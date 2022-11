Coupe du Monde Iran – États-Unis : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

L’Iran affronte les États-Unis pour la troisième journée de compétition. La qualification est proche et les deux équipes peuvent encore obtenir une place pour les huitièmes de finale. Découvrez dans ces lignes à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Iran – États-Unis en direct !

Ce mardi 29 novembre à 20 heures, vous pouvez assister en direct au match Iran – États-Unis sur la chaîne beIN SPORTS 2. Le coup d’envoi sera donné par Antonio Mateu à l’Al Thumama Stadium. L’arbitre espagnol sera accompagné de Pau Cebrian Devis et de Roberto Diaz Pérez Del Palomar.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Avec l'offre Canal+ & beIN Sports, regardez toute la Coupe du Monde 2022 ! J'en profite

À la fin du match, basculez sur la chaîne beIN SPORTS 1 et débriefez en compagnie de Thomas Thouroude et de Margot Dumont, dans l’émission “Qatar Night Show”.

Coupe du Monde Iran – États-Unis en direct : les enjeux

Leur dernière rencontre remonte à janvier 2000, où les deux sélections s’étaient quittées sur un match nul (1-1). Pour cette nouvelle confrontation, les équipes n’ont pas le droit à l’erreur. En effet, le vainqueur de ce match obtiendra une place pour les huitièmes de finale.

Toutefois, du côté des Yanks, la Team USA a connu des difficultés en enchaînant coup sur coup deux matchs nuls contre les Gallois (1-1) et les Three Lions (0-0). Désormais troisièmes, les joueurs de Gregg Berhalter ont une dernière occasion de passer les phases de groupes. Cependant, malgré une défaite face à l’Angleterre (6-2), les Shirants Perse ont battu le Pays de Galles (0-2) et se retrouvent en seconde position du groupe B. À défaut d’une victoire, la Tim-e melli va donc chercher à obtenir un match nul pour se qualifier pour la suite du tournoi.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

Vous pouvez regarder en direct l’intégralité des matchs de la Coupe du Monde via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS au prix de 29 euros par mois, avec un engagement de 12 mois. Vivez la compétition au plus près des stades avec les chaînes beIN SPORTS, accessibles sur l’écran de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.