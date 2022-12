Coupe du Monde Japon – Croatie : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

Ce lundi, le Japon et la Croatie s’affrontent pour les huitièmes de finale. Les Japonais espèrent passer cette étape avec succès pour la première fois de leur histoire. Dans ces lignes, on vous dit sur quelle chaîne et à quelle heure voir le match Japon – Croatie en direct !

Ce lundi 5 décembre à 16 heures, le match Japon – Croatie est diffusé en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1. Dès 15 heures, les animateurs du “Club Qatar” prennent l’antenne pour vous présenter les équipes, avant de laisser la place au coup d’envoi, en direct de l’Al Janoub Stadium.

Offre Canal+ Regardez toute la CDM 2022 ! Profitez de l'offre beIN Sports x Canal+ pour voir tous les matchs ! Je m'abonne !

Les chaînes TV beIN SPORTS ont convié pour vous des consultants de renom, dont Marcel Desailly, pour analyser et décrypter les rencontres.

Coupe du Monde Japon – Croatie en direct : les enjeux

Pendant les phases de groupes, les hommes de Hajime Moriyasu ont remporté deux victoires contre la Nationalmannschaft et la Roja, sur des scores de 2 à 1. Ils ont su imposer leur rythme de jeu pour terminer premiers du groupe E. Cependant, ce n’est pas la première fois que le Japon parvient aux éliminations directes.

Toutefois, les Samuraï Blue se sont toujours inclinés à ce tournant de la compétition, en 2002, 2010 et 2018. En cas de victoire ce lundi, le Japon signerait alors son meilleur résultat. Du côté croate, les Vatreni renouent avec la victoire, après une défaite en finale 2018 contre la France (4-2). La Croatie compte prendre sa revanche cette année, en commençant par l’élimination du Japon.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

En ce moment, regardez en direct les matchs de la Coupe du Monde en souscrivant l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS, avec engagement de douze mois, au prix de 29 euros par mois. Dès l’inscription, vous accédez aux programmes des chaînes TV beIN SPORTS. Émissions, rencontres, temps forts ou conférences de presse, vous connaîtrez toute l’actualité du tournoi.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.