Coupe du monde: la FIFA envoie une lettre aux Fédérations pour leur demander de se concentrer sur le football

Sky Sports rapporte que la FIFA, par l'intermédiaire de son président Gianni Infantino, a envoyé une lettre aux 32 pays qui participent à la Coupe du monde de football, pour leur demander de laisser de côté "toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent" en lien avec l'organisation de cette compétition au Qatar.

L'attribution de la Coupe du monde 2022 a provoqué bien des polémiques. Critiqué notamment pour le non-respect des droits humains sur la question des travailleurs migrants, le pays du Golfe peut compter toutefois sur le soutien de la FIFA. Du moins, l'instance dirigeante a envoyé une lettre, selon Sky Sports, à toutes les nations participantes pour leur demander de laisser de côté les questions politiques.

"S'il vous plaît, concentrons-nous maintenant sur le football, écrivent le président de la FIFA Gianni Infantino et la secrétaire générale Fatma Samoura, dans un courrier adressé aux différentes fédérations. Nous savons que le football ne vit pas dans un vide et nous sommes également conscients qu'il existe de nombreux défis et difficultés de nature politique dans le monde entier. Mais s'il vous plaît, ne laissez pas le football être entraîné dans toutes les batailles idéologiques ou politiques qui existent."

"Laissons le football occuper le devant de la scène"

"L'une des grandes forces du monde est en effet sa diversité même, et si l'inclusion signifie quelque chose, c'est d'avoir du respect pour cette diversité. Aucun peuple, aucune culture ou nation n'est 'meilleur' qu'un autre, poursuit la lettre. Ce principe est la pierre angulaire même du respect mutuel et de la non-discrimination. Et c'est également l'une des valeurs fondamentales du football. Alors, s'il vous plaît, rappelons-nous tous de cela et laissons le football occuper le devant de la scène."

Selon Gianni Infantino, tout le monde sera le bienvenu au Qatar peu importe "son origine, sa religion, son sexe, son orientation sexuelle ou sa nationalité." Lors du tournoi, plusieurs capitaines de sélections européennes s'afficheront avec un brassard "OneLove", en soutien à la communauté LGBTQ. Par ailleurs, plusieurs représentants politiques ont déjà indiqué leur intention de ne pas se rendre au Qatar, dont la première ministre française Elisabeth Borne.

La compétition débutera le 20 novembre et se terminera le 18 décembre. Cette lettre de la FIFA a été envoyée à moins de trois semaines désormais du coup d'envoi de cette Coupe du monde.