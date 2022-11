Coupe du monde 2022: Son victime finalement de quatre fractures au visage

A moins de trois semaines de la Coupe du monde au Qatar, The Telegraph révèle qu'Heung-Min Son a subi quatre fractures distinctes à l'orbite de l'oeil. Sa place au Mondial est incertaine, en attendant son opération.

C'est l'image qui a affolé tous les fans de football en Corée du Sud. Heung-Min Son quittant la pelouse avec difficulté, après un violent choc à la tête. Si violent que l'international sud-coréen (102 sélections) a subi quatre fractures distinctes à l'orbite de l'oeil, selon The Telegraph. Tottenham avait annoncé que son attaquant serait opéré le week-end prochain. L'opération devrait finalement être avancée à ce vendredi, pour mettre toutes les chances du côté de Son. Il sera fixé sur son indisponibilité après l'opération.

L'attaquant des Spurs a contracté cette blessure après un choc avec Chancel Mbemba, mardi soir face à l'OM en Ligue des champions. La tête de l'attaquant a percuté l'épaule du défenseur. Après plusieurs minutes à recevoir des soins, Son avait quitté la pelouse avec difficulté, laissant place à l'inquiétude.

Kevin De Bruyne, l'exemple le plus concret

La Corée du Sud débutera sa Coupe du monde le 24 novembre, ce qui laisse environ trois semaines à Heung-Min Son pour être opérationnel. Le timing semble court, mais pas intenable.

La situation d'Heung-Min Son rappelle celle de Kevin De Bruyne avant l'Euro 2021. Après un vilain geste d'Antonio Rüdiger en finale de la Ligue des champions, Kevin De Bruyne avait subi une fracture du nez et de l'orbite de l'oeil, à trois semaines de l'Euro. Le milieu offensif belge avait finalement pu tenir sa place à partir du troisième match de la compétition, mais s'était montré fortement diminué. Pour Heung-Min Son, le contre-la-montre est lancé, et il devrait en savoir plus à l'issue de son opération.