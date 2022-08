Coupe du monde: les joueurs de l’Angleterre vont être briefés sur le comportement à adopter au Qatar pour ne pas choquer les mœurs locales

Le Mondial 2022 débutera dans moins de trois mois au Qatar (20 novembre-18 décembre). En amont de la compétition, qui verra des centaines de milliers de fans affluer vers le petit Etat du Golfe, la FA veillera à ce que les joueurs anglais et leur staff soient prêts à respecter les traditions et coutumes locales.

Si les autorités qatariennes devraient se montrer plus conciliantes avec les supporters venus du monde entier pour assister à la Coupe du monde 2022 qu’avec ses habitants le reste de l’année, le riche Etat gazier n’en demeurera pas moins un hôte particulier, du 20 novembre au 18 décembre. Et qui sera au moins attentif au respect de ses traditions et coutumes.

Selon le Daily Mail, la Fédération anglaise de football (FA) aurait donc pris des mesures en ce sens pour s’assurer que la délégation des Three Lions voyageant au Qatar sera préparée à respecter les normes de comportement sur place.

"Etre conscients de vos actions pour vous assurer qu’elles ne sont pas offensantes"

Le média britannique assure lundi que les joueurs sélectionnés et le personnel du sélectionneur Gareth Southgate, mais aussi les membres de la FA affrétés sur place ainsi que les supporters anglais recevront tous des consignes en amont sur les nuances de la culture locale. Et ce pour s’assurer qu’ils restent "du bon côté des traditions du pays".

"Vous devrez respecter les traditions, les coutumes, les lois et les religions locales à tout moment et être conscients de vos actions pour vous assurer qu’elles ne sont pas offensantes", préviendra l’instance dans des propos rapportés en substance par le Daily Mail. Des conseils sur les vêtements appropriés à porter au Qatar, notamment lors des visites de lieux religieux, seront également fournis. Tout comme la manière de saluer correctement les habitants en fonction de leur sexe sera précisée.

Au-delà de ces traditions, le Qatar applique également des règles strictes en matière de consommation d’alcool, tandis que la question de la tolérance envers les personnes homosexuels a largement été questionnée en amont du tournoi. Un porte-parole de la FIFA nous avait également assuré que la vie privée des visiteurs sera respectée, y compris sur le sujet des relations sexuelles hors mariage.