Coupe du Monde Pologne – Arabie Saoudite : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match ?

La Pologne défie l’Arabie Saoudite pour la deuxième journée de Coupe du Monde. C’est la première fois de 2006 que les deux sélections se rencontrent. Ici, on vous dit à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Pologne – Arabie Saoudite en direct !

Le match Pologne – Arabie Saoudite est retransmis en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce samedi 26 novembre à 14 heures. La prise d’antenne a lieu à partir de 13 heures, avec l’émission d’avant match “Club Qatar”.

Regardez la CDM 2022 Offre Canal+ Profitez de l'offre Canal+ avec beIN Sports pour voir toute la CDM 2022 ! J'en profite

Puis, vous retrouvez les joueurs des deux nations pour le coup d’envoi en direct de l’Education City Stadium. Christophe Josse et les autres commentateurs vous accompagnent lors de tous les matchs, pour vous faire vivre les rencontres au plus près des terrains.

Coupe du Monde Pologne – Arabie Saoudite en direct : les enjeux

La Pologne sort d’un match intense face au Mexique (0-0). Les Bialo-Czerwoni n’ont pas réussi à trouver les filets du gardien mexicain. Toutefois, les Aigles blancs ont eu plusieurs occasions, notamment le penalty de Robert Lewandowski qui a fini dans les gants de Memo Ochoa.

Cependant, la Pologne obtient son premier point et se glisse à la deuxième place du groupe C, derrière son adversaire du jour, l’Arabie Saoudite. En face, les Faucons verts ont remporté le match contre l’Argentine (1-2), grâce aux buts d’Al-Shehri et d’Al-Dawsari. En revanche, Yasser al-Shahrani a été blessé à la mâchoire, et quitte la compétition après seulement une rencontre. Ce samedi, l’Arabie Saoudite a l’occasion de confirmer sa place et de se qualifier pour les huitièmes de finale.

Profitez de l’offre exceptionnelle CDM 2022 proposée par RMC Sport

Vous pouvez regarder 100 % des matchs de la Coupe du Monde via l’offre d’abonnement RMC Sport + beIN SPORTS, avec engagement de 12 mois, au prix de 29 euros par mois. Dès l’inscription, vous retrouvez l’intégralité du tournoi ainsi que les émissions spéciales, sur le support de votre choix.

La rédaction de RMC Sport n’a pas participé à la réalisation de ce contenu. RMC Sport est susceptible de percevoir une rémunération lorsqu’un de nos lecteurs procède à un achat via les liens intégrés dans cet article.