Coupe du monde: "Que le pasa a Messi ?!", la presse argentine inquiète pour sa star

Lionel Messi a commencé l'entraînement à part du reste du groupe argentin samedi à Doha, à trois jours de l'entrée en lice de son équipe à la Coupe du monde 2022 face à l'Arabie Saoudite, mardi (11h).

Avec Lionel Messi en pleine forme, l’Argentine peut croire au sacre suprême au Qatar le 18 décembre prochain. Mais pour l’instant, le génie de l'Albiceleste fait bande à part. Ce samedi, le septuple Ballon d’or s’est encore entraîné en marge du groupe, au moins au début de la séance, en compagnie d’un préparateur physique. La veille, Messi était resté en salle également à l’entame de la séance pour y effectuer du travail physique. Samedi, il est sorti en décalé par rapport à ses coéquipiers, faisant son apparition sur la pelouse dix minutes après le reste du groupe, sur le terrain d'entraînement de l'université du Qatar, camp de base de l'Argentine.

La sélection étouffe les rumeurs

Un responsable de la sélection argentine, interrogé par l'AFP a indiqué qu'il n'y avait "rien" à signaler, mais on sent poindre un début d'inquiétude sur place chez les médias argentins, qui ne savent pas si l’idole du pays est gênée par un pépin physique. "Que le pasa a Messi?!" ("quel est le problème avec Messi ?") est la phrase la plus entendue pendant les retransmissions télévisées de l’entraînement des Argentins. Si Olé s’interroge sur les raisons qui contraignent Messi à s'entraîner différemment, Tyc Sports, de son côté, s’attend à ce que la star du pays débute contre l’Arabie Saoudite mardi (11h), pour les débuts des joueurs de Lionel Scaloni dans la compétition, même s’il prend soin d'utiliser le conditionnel de rigueur en l’absence d’éléments probants.

L’évolution de son état de santé sera scruté de près avant l’entrée en lice de l’Argentine, qui fait partie des principaux favoris, tant les attentes qui pèsent sur les épaules de Lionel Messi sont énormes. Très en forme depuis le début de la saison avec le Paris Saint-Germain, Lionel Messi voudra enchaîner avec le Mondial après avoir enfin remporté la Copa America, ce premier grand trophée qui manquait à son palmarès avec la sélection. Très applaudi, comme le reste de ses coéquipiers, à son arrivée au Qatar mercredi, Messi a tenu à tempérer les ardeurs de ses compatriotes. "Nous allons là-bas pour nous battre mais nous ne serons pas champions d'entrée comme le pensent les Argentins. Le Brésil, la France et l'Angleterre sont un peu au-dessus du reste", a-t-il estimé.