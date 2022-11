Coupe du monde 2022: la drôle de pub d'Adidas, avec cinq versions différentes de Lionel Messi

Adidas a dégainé une pub totalement dédiée à Lionel Messi. La star de l'Albiceleste y joue au toro, avec quatre autres versions de lui-même, celles des quatre précédentes Coupe du monde qu'il a disputées. Diego Maradona n'est pas oublié.

Adidas a vu grand pour Lionel Messi avant le Mondial. La firme allemande, équipementier du numéro 10 et de l'Albiceleste a réalisé non pas une, mais deux pubs dans lesquelles la Pulga joue les premiers rôles. Il y en a même une où il est l'unique protagoniste, dans une ambiance nostalgique.

L'attaquant participe à un toro, avec quatre autres versions de lui-même. Le Messi de la Coupe du Monde 2006, et ceux de 2010, 2014 et 2018, tous réunis autour du Messi actuel. Dans la première publicité, où l'on a pu apercevoir Karim Benzema, Pedri, Jude Bellingham, Edouardo Camavinga et Achraf Hakimi, Adidas proposait aussi un match de baby-foot entre Lionel Messi 2022 et Lionel Messi 2006. Une manière de teaser la seconde qui lui serait totalement dédiée.

La musique de fond choisie par Adidas sur ces deux pubs est loin d'être anodine. Il s'agit du titre "Live is life" d'Opus, sur lequel Diego Maradona avait proposé la série de jongles la plus célèbre de l'histoire. Une manière aussi de lui rendre hommage, sur des images de celui qui représente sa relève, et qui tentera dans quelques jours, lui aussi, d'apporter une Coupe du monde à l'Argentine.

Mbappé star de la pub Nike, Neymar joue les premiers rôles chez Puma

Nike était attendu à quelques jours du Mondial avec sa publicité se nommant: "Footballverse" avec un casting XXL et quelque peu surprenant. Dans un laboratoire "quelque part en Suisse", deux scientifiques se demandent qui est le meilleur joueur entre le Mbappé d’aujourd’hui et le Ronaldinho de 2006, et créent donc un multiverse (qui n'est pas sans rappeler l’univers Marvel) appelé le "Footballverse". Débute une confrontation entre des légendes du football et les meilleurs joueurs du monde actuels. Certains protagonistes sont présents à différentes époques...

La marque allemande Puma a dégainé la première. Sa publicité raconte une discussion, qui commence dans un bus, d’une bande de jeunes amis qui décrivent l’état d’esprit "fearless" (peur de rien) de Neymar et l’applique à leur quotidien pour braver les épreuves. Neymar y est évidemment mis à l'honneur avec des images spectaculaires. Le spot a été imaginé et réalisé par l’agence française de communication LaFourmi.