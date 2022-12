Coupe du Monde Serbie – Suisse : sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match en direct ?

La Serbie défie la Suisse pour le dernier match des phases de groupes. On ne connaît pas encore les qualifiés pour les huitièmes de finale, et tout peut se jouer avec cette rencontre ! Découvrez ici sur quelle chaîne TV et à quelle heure voir le match de la Coupe du Monde Serbie – Suisse en direct !

Vous pouvez suivre le match Serbie – Suisse en direct sur la chaîne TV beIN SPORTS 2, ce vendredi 2 décembre à 20 heures. L’arbitre Fernando Andrés Rapallini donne le coup d’envoi de cette dernière rencontre au Stadium 974.

En fin de rencontre, basculez vers la chaîne TV beIN SPORTS 1 et débriefez en compagnie de Margot Dumont et Thomas Thouroude.

Coupe du Monde Serbie – Suisse en direct : les enjeux

En 2018, la Suisse avait battu la Serbie (2-1) lors des phases de groupes. Cette année, les Serbes vont tenter de prendre leur revanche, ce qui leur permettrait d’avoir une chance d’accéder aux huitièmes de finale. En effet, les Aigles sont pour le moment en difficulté à la dernière place du classement. Toutefois, la Serbie n’a que deux points de retard sur son rival du jour, la Suisse. De leur côté, les Helvètes sont aux portes des éliminations directes, et une victoire leur assurerait la qualification.

Toutefois, le gardien Yann Sommer et Nico Elvedi, défenseur de la Nati, ne se sont pas entraînés jeudi, et leur titularisation est encore incertaine. Enfin, la suite du tournoi dépend aussi du résultat entre le Cameroun et le Brésil.

