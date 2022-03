Coupe du monde tous les deux ans: le président de l'UEFA pense que la FIFA a "compris" la fronde

À Londres pour un sommet entre influents du football, Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a affirmé que la FIFA avait entendu la fronde contre le projet de Coupe du monde tous les deux ans (au lieu de quatre).

"Off the table". Aleksander Ceferin, président de l'UEFA, a réitéré son opposition au projet de Coupe du monde tous les deux ans au lieu de quatre, ce jeudi à l'occasion d'une prise de parole au Financial Times Football Business Summit, un événement réunissant à Londres de nombreux dirigeants et personnes influentes du monde du ballon rond.

Le dirigeant slovène a même suggéré que Gianni Infantino, président de la FIFA, avait commencé à revoir ses plans en ayant pris acte de la fronde contre ce projet controversé: "Une Coupe du monde biennale est un no go pour tout le monde dans le football. Je suis heureux que la FIFA l'ait également compris. J'ai eu une conversation avec le président de la FIFA à ce sujet hier. (...) Nous avons des discussion mais, en ce qui me concerne, la Coupe du monde tous les deux ans n'est pas d'actualité. Je suis sûr que nous parviendrons bientôt à une solution avec la FIFA".

Les discussions continuent

La FIFA, contactée par The Athletic, a pris soin de garder ses distances avec les propos de Ceferin: "Nous continuons les discussions sur l'amélioration globale du sport. Nous sommes en train de nous engager et de débattre d'une solution pour tout le monde". L'instance mondiale précise qu'elle n'a pas fini de réfléchir à une réforme du "calendrier international des matchs pour les jeunes, les hommes et les femmes".

Ardemment défendue depuis plusieurs mois, mais dans les tuyaux depuis des années, l'hypothèse d'une compétition biennale est combattue par un front allant des fédérations européennes et sud-américaines jusqu'aux grands clubs. Mais elle bénéficie du soutien de la Confédération africaine de football (CAF).

Selon un sondage de la Fifpro, le syndicat mondial des joueurs, 75% des footballeurs professionnels sont favorables au maintien de la Coupe du monde tous les quatre ans. Selon l'étude, 77% des joueurs européens et asiatiques préfèrent une Coupe du monde tous les quatre ans, contre 63% pour les joueurs du continent américain. Le questionnement est plus important parmi les joueurs africains, qui ne sont que 49% à souhaiter conserver le format actuel, les autres se répartissant entre les propositions de Mondial tous les deux ans et tous les trois ans.