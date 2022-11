Coupe du Monde Tunisie – France : à quelle heure et sur quelles chaînes voir le match en direct ?

Les Bleus affrontent la Tunisie pour la troisième journée de Coupe du Monde. Les Français sont déjà qualifiés pour les huitièmes de finale. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match de la Coupe du Monde Tunisie – France en direct !

Vous pouvez suivre la diffusion du match Tunisie – France ce mercredi 30 novembre à 16 heures, en direct sur les chaînes TF1 et beIN SPORTS 1. Vous retrouvez dès 15 heures l’émission “Club Qatar”, qui présente les équipes, les enjeux et fait le point sur le tournoi.

Puis, Vanessa Le Moigne et les autres animateurs donnent l’antenne à l’équipe de commentateurs beIN SPORTS, pour le coup d’envoi en direct de l’Education City Stadium.

Coupe du Monde Tunisie – France en direct : les enjeux

La France a pris la tête du groupe D, grâce à ses deux victoires consécutives contre l’Australie (4-1) et le Danemark (2-1). Les Bleus ont ainsi 6 points, et sont d’ores et déjà qualifiés pour la suite de la compétition. Toutefois, les hommes de Didier Deschamps enchaînent les blessures. En effet, après Karim Benzema en début de tournoi et Lucas Hernandez contre l’Australie, c’est désormais le troisième gardien Alphonse Areola qui souffre du dos. Déterminés à faire un sans-faute, les Bleus défient ce mercredi les Aigles de Carthage. Les Tunisiens prennent la dernière place du classement, après un match nul puis une défaite face à l’Australie (0-1).

Les joueurs de Jalel Kadri ont encore une chance d’obtenir une place en huitièmes. Cependant, lors des quatre dernières rencontres, les Tunisiens ne sont jamais parvenus à vaincre les Bleus.

