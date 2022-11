Diffusion Argentine – Arabie Saoudite : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Les sélections du groupe C entrent dans la compétition ce mardi. L’Argentine rencontre l’Arabie Saoudite pour tenter d’ajouter une troisième étoile sur le maillot. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la diffusion du match Argentine – Arabie Saoudite en direct !

L’Albiceleste retrouve l’Arabie Saoudite pour la cinquième fois. Les quatre précédents matchs se sont soldés par deux victoires en faveur de l’Argentine et deux nuls.

En revanche, c’est leur première confrontation en Coupe du Monde. Du côté argentin, les joueurs de Lionel Scaloni n’ont perdu aucun de leur trente-cinq matchs joués depuis 2019. Cependant, l’attaquant phare de l’équipe, Lionel Messi, n’est pas au mieux de sa forme, et a dû s’entraîner seul lors des derniers entraînements au Qatar. En face, les Faucons verts ont terminé les éliminatoires en première position. Le sélectionneur Hervé Renard, deux fois champion de la CAN, peut compter sur Salem Al-Dawsari, un milieu de terrain offensif et dynamique, pour aller chercher les buts adverses. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne regarder la diffusion du match Argentine – Arabie Saoudite en direct !

Diffusion Argentine – Arabie Saoudite en direct : sur quelle chaîne ?

Vous pouvez regarder la diffusion du match Argentine – Arabie Saoudite en direct sur la chaîne beIN SPORTS 1, ce mardi 22 novembre à 11 heures. Dès 10 heures, l’équipe de “Club Qatar” vous donne rendez-vous pour la présentation du match. Darren Tulett et les autres animateurs vous plongent dans les enjeux de la rencontre avant de laisser la place aux commentateurs beIN SPORTS, pour le coup d’envoi en direct du Lusail Stadium.

