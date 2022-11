Diffusion Sénégal – Pays-Bas : à quelle heure et sur quelle chaîne voir le match en direct ?

Le Sénégal et les Pays-Bas se retrouvent au Qatar pour leur premier match de groupe. C’est l’heure pour les deux sélections de décrocher les premiers points et de prendre la tête du classement. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match Sénégal – Pays-Bas en direct !

Les Lions de la Teranga enchaînent les réussites depuis le début de l’année. La victoire contre l’Égypte à la Coupe d’Afrique des Nations a donné une nouvelle dynamique de jeu à l’équipe du Sénégal. Ainsi, Aliou Cissé a fait appel Édouard Mendy, meilleur gardien 2021, et à Kalidou Koulibaly, meilleur défenseur de Serie A pendant trois années consécutives.

C’est également l’occasion pour l’attaquant de l’OM, Bamba Dieng, de faire ses preuves dans la sélection nationale. Côté néerlandais, Louis van Gaal peut compter sur Virgil van Dijk, Frenkie de Jong et Memphis Depay. L’alignement en 3-4-3 du sélectionneur des Oranje a fonctionné jusqu’à présent, car les Néerlandais ont remporté quinze des vingt derniers matchs. Découvrez ici à quelle heure et sur quelle chaîne voir la diffusion du match Sénégal – Pays-Bas en direct !

Diffusion Sénégal – Pays-Bas en direct : sur quelle chaîne ?

Ce lundi 21 novembre 2022, vous retrouvez la diffusion en direct depuis le stade Al Thumama, du match Sénégal – Pays-Bas sur la chaîne beIN SPORTS 1 à 17 heures. Vanessa Le Moigne et les autres présentateurs beIN SPORTS vous attendent à partir de 16 heures 15 pour l’émission d’avant-match “Club Qatar”. Au programme : présentation des équipes et des enjeux. Enfin, l’équipe de consultants beIN SPORTS, dont Marcel Dessailly et Arsène Wenger, vous exposeront leurs avis sur ce deuxième match du groupe A.

