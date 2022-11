Allemagne-Japon: la presse allemande abasourdie par le "début de la débâcle" au Qatar

La défaite de l'Allemagne contre le Japon (1-2) ce mercredi lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar a choqué la presse d'outre-Rhin. Quatre ans après la déroute en Russie, la sélection allemande se retrouve encore aux portes d'une élimination prématurée.

Dominer ne garantit pas la victoire. Au-dessus du Japon pendant la majorité de la rencontre, l'Allemagne s'est laissée suprendre par la sélection asiatique (1-2) dans les dernières minutes de son premier match du Mondial 2022 au Qatar.

Championne du monde en 2014 et éliminée dès le premier tour en 2018, l'équipe dirigée par Hans-Dieter Flick a été renversée et la presse germanique est déjà inquiète pour la suite de la compétition.

>> Allemagne-Japon (1-2)

Gundogan se lâche sur les errances allemandes

Premier buteur de la rencontre sur penalty, Illkay Gundogan a ensuite assisté impuissant à l'égalisation de Ritsu Doan puis au second but de Takuma Asano depuis le bord du terrain. Après la défaite allemande, le milieu de Manchester City n'a pas caché sa frustration.

"Nous leur avons rendu la tâche trop facile. Surtout le deuxième but, je ne sais pas si un but plus facile a déjà été marqué lors d'une Coupe du monde, cela ne devrait pas arriver, a fulminé le relayeur de 32 ans. Nous sommes ici à la Coupe du monde. Je pense que nous avons dominé le jeu pour la plupart. Manuel Neuer nous a sauvé une fois en seconde période, c'est pour cela qu'on l'a. Nous avons eu des occasions incroyables devant et nous n'avons pas marqué le deuxième but. La façon dont les buts ont été encaissés en huit minutes était beaucoup trop facile."

Une débâcle qui ressemble déjà à 2018

Sans être totalement emballés par la liste des 26 sélectionnée pour le tournoi, les médias d'outre-Rhin ont longtemps affiché un front uni derrière leur sélection. Mais la prestation frustrante face aux Nippons risque de mettre à mal cette belle unité. Déjà critique après le geste contre la FIFA en début, un symbole jugé pas assez fort, Bild titre sa Une numérique sur le "début de la débâcle" dans le Golfe ce mercredi.

Dans ses articles en ligne sur le duel perdu face au Japon, le célèbre quotidien regrette notamment le gros manque d'efficacité face au but des attaquants et cette défense qui a fini par "vaciller" dans les dernières minutes. Sans surprise, le journal ne manque pas de rappeler le doulereux souvenir de la Coupe du monde en Russie. En 2018, l'Allemagne de Joachim Low ,alors tenante du titre, avait perdu son premier match face au Mexique avant de quitter la compétition dès la fin des poules.

"L'Allemagne se ridiculise contre le Japon"

Plutôt séduit par le geste de défiance vis-à-vis de la FIFA au moment de la photo officielle, le journal Die Welt s'est ensuite montré beaucoup plus sévère après la défaite contre le Japon. Sur son site, le média allemand a regretté la fin de match ratée et se montre même très dur contre les partenaires de Manuel Neuer.

"L'Allemagne se ridiculise contre le Japon", titre le quotidien dans sa version en ligne. La fin de match a même tourné à la "catastrophe sportive" malgré la grosse domination de la première période.

La presse généraliste a aussi accusé le coup après cette défaite contre le Japon. Der Spiegel se montre très clair avec son titre "Encore une fois" accompagné d'une photo d'Antonio Rüdiger impuissant au sol. Certes, le quotidien a salué le geste de contestation contre la FIFA en expliquant que la sélection "a brillé" avant le coup d'envoi. Mais à la fin, la déception l'a emporté.

Outre-Rhin, on ne s'attendait pas spécialement à voir l'Allemagne remporter la Coupe du monde 2022 au Qatar. Mais on n'imaginait clairement pas que cette belle nouvelle génération allait déjà se retrouver au bord de l'élimination après seulement une rencontre.