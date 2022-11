Allemagne-Japon: nouvelle sensation au Mondial, les Japonais renversent des Allemands déjà en danger

La sélection allemande de football a perdu contre le Japon (1-2) dans le groupe E ce mercredi lors de son entrée en lice dans la Coupe du monde 2022. Ilkay Gundogan et Ritsu Doan ont marqué les premiers buts de la rencontre avant de voir Takuma Asano offrir une victoire presque inespérée à la sélection asiatique.

L’Allemagne a ouvertement défié la FIFA ce mercredi avant son entrée en lice au Mondial 2022 face au Japon. Si Manuel Neuer n’a pas porté de brassard 'One Love' malgré des rumeurs insistantes, les onze titulaires choisis par Hans-Dieter Flick ont caché leur bouche au moment de la photo officielle pour dénoncer le non-respect des droits de l'homme au Qatar. Le tout sous les yeux de leur ministre de l’Intérieur vêtue du brassard pro-LGBTQ+, Nancy Faeser, et de Gianni Infantino.

Après ce geste hautement symbolique, la sélection allemande a cru s’offrir une belle entrée en matière dans la compétition. Mais après avoir mené, les Allemands se sont fait renverser dans le dernier quart (1-2) par des Nippons qui n’ont jamais cessé d’y croire. Au lendemain du succès de l'Arabie saoudite contre l'Argentine, on tient déjà le deuxième exploit de cette Coupe du monde.

>> Allemagne-Japon (1-2)

Une frayeur puis une grosse domination pour l’Allemagne

Bien rentré dans son match, le Japon a crânement joué sa chance et sur une accélération de Junya Ito, les Nippons ont bien cru prendre les devants. Si l’ailier du Stade Rémois a adressé un bon centre à ras de terre dans la surface, Daizen Maeda était légèrement hors-jeu. Si le buteur du Celtic a bien ajusté Manuel Neuer, l’arbitre a logiquement refusé le but.

Après cette peur, la défense allemande a haussé le curseur et le Japon n’a plus existé ou presque. Dominateurs, les Allemands ont ensuite monopolisé le ballon et ont multiplié les situations dangereuses sur les buts de Shuichi Gonda. L’infortuné gardien japonais a finalement gâché les efforts de ses coéquipiers en se jetant maladroitement dans les pieds de David Raum. Là encore, l’officiel salvadorien en charge du match a pris la bonne décision en sifflant penalty. D’un contre-pied parfait, llkay Gundogan a transformé et concrétiser la domination allemande (1-0, 33e).

Doan et Asano renversent l’Allemagne

Malgré les nombreux forfaits et l’absence de Leroy Sané pour ce match, l’attaque allemande a montré une belle activité. Notamment le jeune Jamal Musiala. Dans la lignée de son excellent début de saison avec le Bayern, le milieu offensif de 19 ans a fait mal à la défense japonaise.

L’ancien joueur de l’OM, Hiroki Sakai, a souvent eu du mal à suivre le feu follet dans son couloir. Mais malgré cette belle débauche d’énergie, tout comme celle de Serge Gnabry, l’Allemagne n’a pas réussi à se mettre à l’abri.

A manquer d’efficacité, les protégés de Hansi Flick ont fini par se faire peur puis à se faire reprendre. Après une première alerte, bien sauvée par Manuel Neuer, les Allemands ont continué de reculer. Et sur une nouvelle double occasion, le premier arrêt du gardien du Bayern n’a servi à rien. Sa défense n’a pas suivi et Ritsu Doan, joueur de Fribourg, s’est jeté pour égaliser (1-1, 75e).

Pire si l’Allemagne a poussé pour faire la différence, un long ballon a mis en difficulté Nico Schlotterbeck. Le défenseur central de Dortmund, s’est fait chahuter comme jamais par Takuma Asano. Le milieu offensif japonais, joueur de Bochum en Bundesliga, a ensuite ajusté un Manuel Neuer pas assez vif sur sa ligne (1-2, 83e).

L’Allemagne déjà au pied du mur

Championne du monde en 2014 puis éliminée dès le premier tour en 2018, l’Allemagne n’a déjà plus le droit à l’erreur dans ce groupe E avec cette cruelle défaite contre le Japon. En attendant le match entre l’Espagne et le Costa Rica, la sélection d’outre-Rhin est provisoirement dernière de sa poule.

Les coéquipiers d’Antonio Rudiger et Thomas Muller vont devoir immédiatement se reprendre, sous peine d’être déjà presque éliminés, face à la Roja dimanche au Qatar. Une deuxième élimination prématurée de l’Allemagne au Mondial ferait particulièrement tache à moins de deux dans d’un Euro disputé à domicile.