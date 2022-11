Coupe du monde 2022: les familles des joueurs de l'Iran menacées par le régime avant le match décisif face aux Etats-Unis

CNN assure que les familles des joueurs de la sélection iranienne ont été menacées d'emprisonnement et de torture si les joueurs ne se "comportent pas bien" avant le match contre les États-Unis ce mardi (20h). Une forme de représaille après l'hymne que n'ont pas chanté les coéquipiers d'Azmoun lors du match d'ouverture contre l'Angleterre.

A la veille d'un match Iran-Etats-Unis qui se veut explosif sur le plan géopolitique, la chaîne américaine CNN assurait ce lundi que les familles des joueurs de la sélection iranienne ont été menacées d'emprisonnement et de torture si les joueurs ne se "comportent pas bien" avant le match contre les États-Unis mardi, a déclaré une source impliquée dans la sécurité des rencontres.

Des menaces de "violence" et de "torture" contre les familles

Après le refus des joueurs iraniens de chanter l'hymne national lors du match d'ouverture contre l'Angleterre (2-6) le 21 novembre, la source a déclaré auprès de CNN que les joueurs auraient été convoqués à une réunion avec des membres du Corps des gardiens de la révolution iranienne (IRGC).

La source a déclaré qu'on leur aurait dit que leurs familles seraient confrontées à la "violence et à la torture" s'ils ne chantaient pas l'hymne national ou s'ils participaient à toute manifestation politique contre le régime de Téhéran. Les joueurs ont chanté l'hymne avant leur deuxième match contre le Pays de Galles vendredi dernier, qui s'est soldé par une victoire 2-0 de l'Iran.

De faux supporters iraniens pour soutenir le régime?

La source de CNN, qui surveille de près les agences de sécurité iraniennes opérant au Qatar pendant la période de la Coupe du monde, a déclaré que des dizaines d'officiers du Corps des gardiens de la révolution islamique avaient été recrutés pour surveiller les joueurs iraniens, qui ne sont pas autorisés à se mêler aux autres joueurs ni à rencontrer des étrangers.

"Lors du dernier match contre le Pays de Galles, le régime a envoyé des centaines de supporters acteurs afin de créer un faux sentiment de soutien et de faveur parmi les fans. Pour le prochain match contre les États-Unis, le régime prévoit d'augmenter considérablement le nombre d'acteurs, qui atteindront des milliers", a déclaré la source à la veille d'un match décisif entre les deux nations aux relations diplomatiques plus que tendues.

Des femmes scrutées en tribunes

The Athletic rapporte lui que plusieurs femmes présentes aux matches de l'Iran ont repéré des hommes qui ressemblent à des espions, munis de caméra et de jumelles, scrutant les tribunes pour identifier les supporters présents. Les femmes n'étant pas autorisées à voir des matchs en Iran, celles présentent dans les stades de Doha craignent d'être repérées et arrêtées une fois de retour dans le pays.

Des plaintes ont été déposées en ligne via la procédure de réclamation des droits de l'homme de la Fifa, qui permet aux personnes de soumettre des rapports en ligne afin qu'un "expert indépendant" les examine.

Open Stadiums, un mouvement visant à mettre fin à la discrimination contre les femmes en Iran, a écrit à la Fifa en septembre pour demander l'expulsion de l'Iran du tournoi et aborder cette question: "Sans conséquences contre la Fédération iranienne et ses dirigeants, disait la lettre, nous craignons aussi légitimement qu'une fois la Coupe du monde de la Fifa terminée en décembre prochain, la République islamique se venge des militantes des droits des femmes d'Open Stadiums et des fans de football féminin en général."