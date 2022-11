Coupe du monde 2022: la presse iranienne réclame l'exclusion des USA pour une histoire de drapeau

A deux jours de leur match décisif contre l’Iran mardi lors de la 3eme journée du groupe B de la Coupe du monde, les Etats-Unis ont supprimé sur les réseaux sociaux l’emblème de la République islamique d’Iran au centre du drapeau iranien afin d’exprimer leur solidarité avec le combat des femmes iraniennes pour la défense de leurs droits fondamentaux. Une initiative qui a provoqué la colère de l’Iran qui réclame l’exclusion du Team USA.

Iran-Etats-Unis n’est pas un match comme les autres. Ennemis sur le plan politique, les deux pays vont s’affronter mardi soir à Doha pour une place en huitièmes de finale de la Coupe du monde au Qatar. L’Iran, 2eme du groupe B, compte un point d’avance sur les USA. Mais cette opposition très attendue a déjà débuté… sur les réseaux sociaux. Sur certaines publications postées samedi sur les réseaux sociaux, le compte officiel des Etats-Unis, "US Men’s National Soccer Team", le drapeau iranien apparaît sans l’emblème de la République islamique d’Iran, situé normalement au centre, dans la bande blanche.

>> Coupe du monde 2022: les infos EN DIRECT

Vers une plainte de l'Iran auprès de la commission d'éthique de la Fifa

Il ne s’agit pas d’une erreur, ni d’un oubli. Cet emblème créé en 1980, un an après la révolution islamique, a été volontairement retiré "en soutien aux femmes en Iran qui se battent pour les droits humains fondamentaux" selon un communiqué de la Fédération US transmis à l’agence AP. La fronde a débuté le 16 septembre avec la mort de Masha Amini, d’origine kurde, arrêtée trois jours plus tôt à Téhéran par la police des mœurs pour avoir porté son voile "de manière inappropriée."

"L’équipe des USA doit être exclue de la Coupe du monde"

Cette initiative n’a pas du tout plu à l’Iran qui estime que les USA ont enfreint la charte de la Fifa, se référant à l'article 13 du règlement. Selon l’agence de presse semi-officielle Tasmin, le conseiller juridique de la Fédération iranienne a fait savoir que l'association sportive déposera une plainte contre l'équipe américaine auprès de la commission d'éthique de la Fifa après que l'équipe nationale masculine de football des États-Unis ait manqué de respect au drapeau national de la République islamique d'Iran. Toujours selon l'agence, "une suspension de dix matchs est la sanction appropriée." Et d’ajouter : "L’équipe des USA doit être exclue de la Coupe du monde."