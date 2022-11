Coupe du monde 2022: LeBron James et les sportifs américains s’enflamment pour Team USA

L’équipe des États-Unis s’est qualifiée pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022 grâce à sa victoire mardi face à l’Iran (1-0). Un succès salué par de nombreux athlètes américains, à l’image de LeBron James, la star des Lakers.

Le King applaudit des deux mains. LeBron James a suivi avec passion la qualification de Team USA pour les 8es de finale de la Coupe du monde 2022. Les États-Unis ont obtenu leur ticket en battant l’Iran lors de la dernière journée du groupe B (1-0), au terme d’un match à l’écho très politique. Les Américains ont fait la différence grâce à un but de Christian Pulisic en fin de première période.

De quoi ravir le taulier des Lakers, grand amateur de soccer, qui possède des parts dans le capital de Liverpool. "Félicitations les gars pour la qualification. Continuez comme ça", a écrit LeBron sur les réseaux après la rencontre.

Trae Young, le meneur d’Atlanta, a lui aussi posté un message pour saluer la performance de ses compatriotes en crampons. "Allez, USA, USA, USA", a lâché le dynamiteur des Hawks dans un élan patriotique.

Au-delà du monde de la balle orange, la qualification des États-Unis, qui affronteront samedi les Pays-Bas en 8es (16h), a réjoui de nombreux sportifs outre-Atlantique, à l’image du tennisman Taylor Fritz, qui s’est fendu d’un "soccer" accompagné de plusieurs drapeaux de la patrie.

George Weah venu féliciter son fils Timothy

A la fin de la rencontre Timothy Weah, titulaire sur le flanc droit de l’attaque, a eu droit aux félicitations de son père, George Weah, président du Libéria et Ballon d’or 1995. L’ancien attaquant du PSG et de l’AC Milan était d’autant plus fier qu’il n’a pas eu la chance de disputer une Coupe du monde dans sa carrière, contrairement à son fils, né à New York et désormais focus sur la suite de la compétition au Qatar.