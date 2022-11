Iran-États-Unis: la blessure de Pulisic au bas-ventre... sur son propre but

Lors du match des États-Unis face à l'Iran, Christian Pulisic s'est blessé en marquant. Il a dû être remplacé à la mi-temps.

Coup dur pour Team USA. Christian Pulisic est sorti sur blessure lors du match disputé par les États-Unis face à l'Iran, mardi soir dans le cadre de la troisième journée des groupes de la Coupe du monde 2022. L'attaquant de Chelsea s'est tordu de douleur à la 38e minute, juste après avoir fait le geste décisif pour ouvrir le score en faveur de la sélection américaine.

>> Le live du match Iran-États-Unis sur RMC Sport

En poussant le ballon au fond des filets, Christian Pulisic a été victime d'un contact avec le gardien iranien Alireza Beiranvand, qui l'a visiblement touché à hauteur du bas du torse ou des parties intimes. Ce qui l'a laissé au sol pendant quelques minutes sur la ligne de but, alors que les supporters américains célébraient l'ouverture du score.

Une blessure "abdominale"

Après intervention des médecins et un retour sur la pelouse à la 43e minute, l'homme aux 55 sélections et 22 buts internationaux a finalement cédé sa place à la mi-temps, au profit de Brenden Aaronson. Selon un tweet du compte de la sélection, et malgré les commentaires ironiques sur les réseaux sociaux, c'est une blessure "abdominale" qui a été constatée par le staff médical. Aucun autre détail n'a été donné. Une éventuelle indisponibilité sera à déterminer prochainement.

Une statistique démontre l'importance de Christian Pulisic dans cette équipe: comme l'a relevé Opta, les États-Unis ont remporté chacun des huit derniers matchs au cours desquels le numéro 10 a marqué.