Equateur-Brésil: la folle sortie du gardien équatorien, les crampons enfoncés sur la gorge de Cunha

Alexander Dominguez, le gardien de l’Equateur, a été expulsé dès le début de la rencontre face au Brésil, jeudi lors d’un match de qualification pour la Coupe du monde 2022. Le portier a effectué une sortie totalement ratée, pied en-avant, et a touché la gorge de Matheus Cunha.

Début de match très agité jeudi soir entre l’Equateur et le Brésil, dans le cadre des qualifications pour le Mondial 2022. Les Brésiliens, déjà assurés d'être du voyage au Qatar en fin d'année, ont ouvert le score très tôt grâce à Casemiro (6e), mais ce n’est pas l’image que l’on retiendra de ces premières minutes.

Cunha victime d'une sortie assassine lors d'Equateur-Brésil. © Capture beIN Sports

A la 12e, alors que Matheus Cunha filait au but avec deux défenseurs à ses trousses, Alexander Dominguez s’est lancé dans une sortie (très) hasardeuse, le pied en-avant, à l’entrée de la surface de réparation. Ses crampons ont touché à pleine vitesse la gorge de Matheus Cunha, qui est resté de longues minutes au sol. Un geste proche d'un high kick, particulièrement dangereux, qui a laissé des traces sur le cou de l’attaquant de l’Atlético de Madrid, extrêmement marqué. Après avoir visionné la vidéo, l’arbitre de la rencontre, le Colombien Wilmar Roldan, a expulsé Alexander Dominguez.

10 contre 10 après 20 minutes

Quelques minutes plus tard, le Brésilien Emerson a à son tour été expulsé (21e) après avoir (déjà) cumulé deux cartons jaunes (2e et 21e). La Selecao a même failli se retrouver à 9 contre 11 à la demi-heure de jeu. Le gardien Alisson a lui aussi tenté une sortie dangereuse, pied en l’air. En retombant, son pied a touché l’arrière du cou et l’épaule d'Enner Valencia. Un geste raté mais toutefois moins impressionant que celui de Dominguez. L’arbitre a d’abord sorti un carton rouge, avant de se raviser après plusieurs minutes de discussion.