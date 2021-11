Finlande-France: à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match des Bleus

L’équipe de France se déplace à Helsinki pour y défier la Finlande, ce mardi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Déjà qualifiés, les Bleus vont tenter de bien conclure leur campagne face à une équipe qui visera une place en barrages. Un match diffusé sur TF1 à 20h45.

Un dernier voyage pour la gloire, la confiance et un peu de turn-over. L’équipe de France a rendez-vous à Helsinki afin de défier la Finlande, ce mardi, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Déjà qualifiés depuis leur carton contre le Kazakhstan, samedi au Parc des Princes (8-0), les Bleus vont tenter de conclure en beauté leur campagne dans le nord de l’Europe. Didier Deschamps devrait en profiter pour faire souffler certains de ses cadres et offrir du temps de jeu à des joueurs moins utilisés. Ces ajustements devraient concerner essentiellement le secteur défensif.

Mais le sélectionneur des champions du monde n’a pas l’intention de renouveler tout son onze non plus. "Je pars du principe qu’il faut respecter le jeu et l’adversaire", a prévenu DD. Le capitaine Hugo Lloris devrait d’ailleurs être aligné dans les buts. En face, les Finlandais seront motivés comme jamais devant leur public. Ce match de gala face à la France peut leur permettre de valider leur place en barrages.

La Finlande vise le premier Mondial de son histoire

Actuellement deuxièmes du groupe D, les joueurs de Markku Kanevra doivent faire au moins aussi bien que l’Ukraine pour faire partie des douze équipes qui s’affronteront en mars, avec une demi-finale et une éventuelle finale au programme. En espérant accéder au premier Mondial de leur histoire, via les barrages.

Autant dire que les 33.000 spectateurs de l’Olympiastadion devraient donner de la voix afin de pousser les partenaires de Teemu Pukki, l’attaquant de Norwich, qui fêtera sa 100e sélection. "Ça va être un match énorme, estime le sélectionneur finlandais. C'est le dernier dans cette phase de qualifications, contre les champions du monde et les derniers vainqueurs de la Ligue des nations, c'est un grand défi pour nous!" Pour y assister, il faudra se brancher sur TF1. Coup d’envoi 20h45.