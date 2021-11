Equipe de France: Veretout prend exemple sur les sélections tardives de Makelele

Jordan Veretout n’a jamais perdu patience avant d’être appelé pour la première fois en équipe de France à 28 ans. Il cite l’exemple de Claude Makelele devenu indiscutable sur le tard avec les Bleus.

Ses belles performances avec l’AS Rome l’avaient rapproché des Bleus depuis plusieurs mois. Mais Jordan Veretout a dû s’armer de patience pour découvrir la sélection. Il est finalement devenu international en septembre dernier, à 28 ans, en étant titularisé lors du match nul face à la Bosnie-Herzégovine (1-1).

Depuis, l’ancien Nantais a été appelé lors des trois derniers rassemblements et compte quatre sélections. Il pourrait en ajouter une cinquième, ce mardi soir lors du match contre en Finlande (20h45), lors du dernier match des qualifications à la Coupe du monde 2022. Dans une interview au Parisien, il revient sur son arrivée tardive chez les A, qu’il a prise avec philosophie et en se basant sur le parcours d’un illustre ancien international.

"Makelele a été appelé régulièrement à partir seulement de 27 ans"

"Je n’ai jamais senti de découragement, a-t-il assuré. Ce sont les performances en club qui sont la clé. Il n’y a pas d’âge pour représenter son pays. Je prends pour exemple un autre milieu de terrain, Claude Makelele. Après deux ou trois sélections à 22 ou 23 ans, il a été appelé régulièrement à partir seulement de 27 ans."

Appelé pour la première fois en 1995 à 22 ans, Makelele est revenu plus régulièrement en sélection à partir de 2000. Il était même titulaire indiscutable lors du parcours de l’équipe de France à la Coupe du monde 2006 (finale), deux ans après avoir annoncé sa retraite internationale à la suite de l’Euro 2004. Il s’est finalement définitivement retiré de l’équipe de France après le fiasco de l’Euro 2008 avec 73 sélections au compteur et quatre participations à des tournois internationaux (Mondiaux 2002 et 2006, Euro 2004 et 2008).